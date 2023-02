Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión (Foto: malasombra) Pedro Sánchez en el Mississippi Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 Más artículos de este autor Por jueves 16 de febrero de 2023 , 12:52h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La estrategia de perder para ganar Cuando alguien actúa como el presidente Pedro Sánchez, cabe preguntarse los motivos, porque parece afanado en despeñarse electoralmente, lo que para ningún político es una opción. Así, he llegado a sugerir que su comportamiento puede estar relacionado con el espionaje del que ha sido objeto, muy probablemente por Marruecos, y no me refiero solo al cambio de postura en el tema del Sáhara y otras cuestiones territoriales, sino especialmente a la política de consumo interno. Es decir, a Marruecos le interesa que Sánchez siga de presidente, porque mientras lo sea, tendrá posibilidades de tirarle de la correa, y para que eso suceda, es imprescindible que tenga contentos a sus socios de investidura, aquellos que denunciaron haber sido objeto de espionaje por parte del Estado, motivando que el Gobierno reconociera que ellos también habían sido víctimas. No sería descartable la hipótesis de que Sánchez trague con todo a petición de Marruecos, que así logra mantenerle en la Presidencia. Y es que, como en alguna ocasión ya he dicho, ceder ante Unidas Podemos y sus barbaridades, o ante Bildu y ERC entre otros, no tiene sentido a estas alturas de la legislatura, y menos con la excusa de salvar unos presupuestos que podían haber sido prorrogados. Haberse puesto firme en ese y otros temas, podría haber conducido a quedarse incluso con un gobierno solo del PSOE, y si llega el caso, aguantar hasta el final de la legislatura sin coalición, porque lo que quiere es acabar siendo presidente de la Unión Europea (ojo, que es por turno, no por su cara bonita). No recuerdo exactamente el contexto, pero sí que fue el socialista Alfonso Guerra quien descalificó al presidente Adolfo Suárez de “tahúr del Mississippi”, y es una expresión que ahora podría aplicarse al propio Sánchez por lo que tal vez sea una jugada maestra de largo alcance. Cualquier cosa que le hace perder votos de la ciudadanía le coloca, probablemente, más cerca de mantenerse como inquilino de La Moncloa… un inquilino que no paga alquiler, ni agua, ni luz, ni teléfono, ni IBI… vamos, lo que se dice un chollo. Es posible que Sánchez sea consciente de que en papeletas, el PP ganará en las próximas elecciones generales, y que también es posible que por acción u omisión de Vox, pueda gobernar… a no ser que el PSOE repita la actual carambola, lo que podría ser generando aún más pavor a la posible entrada en el Ejecutivo de la ultraderecha, que viendo cómo lo ha hecho la ultraizquierda, pues sí, es como para tener miedo a la ingeniería social, cultural y económica de unos y otros. Cuantos más votos pierde Sánchez en toda España, más posibilidades tiene de que quienes le invistieron hace cuatro años, y le permitieron ganar la moción de censura, vuelvan a hacerlo, y el PP se quede en la oposición llorando la paradoja. Pero si esta fuese la estrategia, es enormemente arriesgada, aunque hablando del Mississippi, de perdidos, al río. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Rafael M. Martos Editor de Noticias de Almería Periodista. Autor de "No les va a gustar", "Palomares en los papeles secretos EEUU", "Bandera de la infamia", "Más allá del cementerio azul", "Covid19: Diario del confinamiento" y la novela "Todo por la patria" 843 artículos @ndealmeria directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)