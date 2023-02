PORTADA Economía Capital Almería Diputación Sucesos Deportes Entrevistas Opinión Provincia Agenda ANDALUCÍA ESPAÑA Más noticias Salud Universidad Televisión Pasatiempos Hemeroteca Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía Almería fue la cuarta de Andalucía en exportaciones en 2022 Lola Benavides x lolabenavidesnoticiasdealmeriacom/13/13/31 Por jueves 16 de febrero de 2023 , 11:52h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Andalucía cierra 2022 con las exportaciones más altas de su historia, 42.958 millones de euros, y con un crecimiento del 24,3% Andalucía ha cerrado el año 2022 con un récord histórico en sus exportaciones, alcanzando un total de 42.958 millones de euros, una cifra que representa un aumento del 24,3% con respecto al año anterior. Esto supone una cifra 8.000 millones de euros superior al último récord anterior, alcanzado en 2021. Diciembre de 2022 también ha sido histórico, con exportaciones que alcanzaron los 3.739 millones de euros, un aumento del 17,6% con respecto al mismo mes del año anterior, también por encima de la media nacional. Estos datos han sido hechos públicos por Extenda, empresa pública perteneciente a TRADE. Según los últimos datos publicados, Andalucía ha superado su récord histórico en sus exportaciones gracias a la diversificación de los orígenes de sus exportaciones. Todas las provincias andaluzas han superado sus récords históricos de ventas y todas han experimentado un crecimiento a doble dígito. Cádiz se ha situado como la primera exportadora de la comunidad con un total de 10.377 millones de euros, un aumento del 50% con respecto al año anterior. Huelva se posiciona como la segunda provincia con un total de 9.134 millones de euros en exportaciones, con un crecimiento del 10,9%. Sevilla se coloca como la tercera provincia con un total de 8.787 millones de euros. Jaén, con un total de 1.444 millones de euros exportados en 2022, ha experimentado una de las mayores subidas interanuales de Andalucía con un aumento del 20,6%. Almería se ha situado como la cuarta exportadora andaluza, con un total de 5.764 millones de euros exportados, lo que supone un aumento del 17,7%. Por otro lado, Córdoba ha exportado productos por valor de 2.978 millones de euros, con un crecimiento del 16,8%. Málaga ha exportado productos por un valor de 2.881 millones de euros, con un aumento del 18,1%. Por último, Granada ha exportado productos por un valor de 1.592 millones de euros, con un crecimiento del 11,7%. Estos datos reflejan que el sector exterior andaluz se ha fortalecido en el año 2022. El crecimiento del sector exterior andaluz en 2022 no sólo es cuantitativo, sino también cualitativo, pues el año que ahora se cierra ha registrado también un importante salto adelante en su diversificación, tanto en los productos exportados como en el origen y destino los mismos. Así, las ocho provincias registraron en 2022 récord de ventas y todas marcaron subidas a dos dígitos. Igualmente, al crecimiento sostenido de los principales capítulos agroalimentarios, liderados por el 24,3% de subida del aceite de oliva, se han unido en 2022 notables subidas en industrias estratégicas de la comunidad, como la aeronáutica, que en este año ha vuelto a retomar el crecimiento, con un 39% más exportado que en 2021. Y, además, el crecimiento exportador de Andalucía, notable en todos los continentes, ha sido especialmente significativo en América (+34%) y Asia (+26,2%), las regiones del mundo con mayores perspectivas de crecimiento para los próximos años. Estas cifras sitúan a Andalucía como la tercera comunidad autónoma en exportaciones de España, con el 11% de la factura nacional, sólo por detrás de Cataluña (94.927 millones) y de la Comunidad de Madrid (59.079 millones) y con el tercer mayor crecimiento de las 10 más exportadoras, tras la Comunidad de Madrid y País Vasco. A este avance exportador se añade una tasa de cobertura del 91,1%, que sitúa a Andalucía a 4.210 millones del equilibrio comercial, debido al fuerte incremento del precio del petróleo y del gas, que han hecho crecer la factura de las importaciones en un 42,1% (47.168 millones). Son compras energéticas que entran por los puertos de Andalucía para abastecimiento propio y del resto del país. Aun así, la tasa de cobertura andaluza y su equilibrio comercial está seis puntos por encima de la media de España (85,1%), que soporta un déficit con el exterior de 68.112 millones de euros, la diferencia entre los 389.209 millones exportados y los 457.321 millones importados a lo largo del año. El buen comportamiento de las ventas andaluzas al exterior ha sido generalizado en todos los sectores, con crecimientos en 9 de los 10 capítulos más exportados, siete de ellos con subidas a doble dígito. Los que han mostrado mayor crecimiento a lo largo del año han sido los capítulos industriales, al hilo de la reactivación industrial tras la pandemia, los manufactureros y los agroalimentarios. Despegue aeronáutico En este sentido, destaca la fuerte reactivación de la industria aeronáutica, muy afectada por la pandemia, que registra el segundo mayor crecimiento de los 10 capítulos más exportadores, con un 39% más que en 2021, hasta alcanzar los 2.134 millones, situándose como el quinto en el ranking de ventas de Andalucía en 2022, con el 5% del total. Aun así, el capítulo líder en ventas y en crecimiento en 2022 es el de los combustibles y aceites minerales, con 7.546 millones, el 17,6% del total y un aumento del 44% sobre 2021. El capítulo químico es el tercero que más crece, con un 35% más hasta los 2.084 millones, el 4,9%, colocándose en el sexto puesto. También suben las ventas de minerales, séptimo en el ranking, con un 13,5% más hasta los 1.786 millones (4,2%); las de las máquinas, aparatos y material eléctrico, que crecen un 14% hasta los 1.381 millones (3,2%); y las de fundición, hierro y acero, décimo exportado, que avanzan un 6,8% hasta los 1.356 millones (3,2%). El cobre es el único capítulo que registra una leve bajada, del 1,2%, con lo que su factura, de 1.548 millones de euros (3,6%), es similar a la del año anterior. En el ámbito industrial destaca, igualmente, el crecimiento exponencial de las exportaciones de barcos, que ha multiplicado por 26 su registro de 2021, alcanzando los 832 millones de euros, principalmente en ventas a Oriente Próximo de la industria naval gaditana. El agroalimentario, pilar del sector exterior De forma paralela, la industria agroalimentaria andaluza ha mantenido un año más notables cifras de crecimiento, que no se interrumpieron ni siquiera en los años de la pandemia. En este sentido, destaca el fuerte crecimiento del 24,3% de las exportaciones de aceite de oliva, el producto más vendido por Andalucía, que alcanza un récord histórico, superando por primera vez los 3.000 millones de euros (3.286 millones). Es el componente más importante del capítulo de grasas y aceites animales y vegetales, que se sitúa como el tercero exportado por Andalucía, con 3.917 millones y una subida del 26,8%. Una nueva frontera milmillonaria que también han superado el capítulo de las hortalizas, que por primera vez en la historia ha rebasado los 4.000 millones de euros exportados (4.009 millones), gracias a un crecimiento del 13,9% sobre 2021; o las frutas, que rozan los 3.000 millones de euros (2.942 millones), gracias a una subida del 1,1%. América y Asia, los mayores crecimientos El sector exterior andaluz también ha logrado ampliar el radio geográfico de sus ventas en 2022, registrando tasas de crecimiento a doble dígito en casi todos los destinos continentales, sobre todo, en América y Asia, que son los que mejores perspectivas de crecimiento presentan para los próximos años. Así, las exportaciones a América subieron un 34% en 2022, hasta los 4.923 millones, especialmente en Norteamérica, donde el crecimiento es del 49%. Por su parte, en Asia las venta andaluzas crecieron un 26,2%, hasta los 4.556 millones, destacando la fuerte subida registrada en Oriente Próximo y la Península Arábiga, donde Andalucía ha exportado en 2022 más del doble que en 2021 (+122%), hasta alcanzar los 1.381 millones. Asimismo, la comunidad ha incrementado en un 18,8% sus ventas en Europa, su primer mercado continental, hasta los 27.787 millones (65%); y en los otros dos, África, ha crecido un 7,5% hasta los 2.908 millones, y en Oceanía, un 17,9%, hasta los 200 millones de euros. EEUU China y Marruecos crecen a doble dígito Por países, Andalucía ha ganado terreno en 2022 en 9 de sus 10 primeros mercados, siendo Estados Unidos el que más crece del Top 10, un 62%, hasta los 3.287 millones, lo que le permite ascender un puesto en el ranking de mercados de exportación de Andalucía, pasando de la sexta posición de 2021 a la quinta de 2022, con el 7,7% del total. Hay otros dos grandes mercados no europeos dentro del ranking de los 10 primeros donde también crecen las ventas a doble dígito, Marruecos, con 2.000 millones, el 4,7% y una subida del 21,9%; y China, con 1.559 millones, el 3,6% y un aumento del 12,9%. Fuera del Top 10, hay otros mercados que también registran grandes crecimientos, contribuyendo a la diversificación de destinos, como Arabia Saudí, que ocupa el décimo segundo puesto, al multiplicar por seis sus ventas Andalucía (+563%), hasta los 974 millones, por el impulso del capítulo naval; y Brasil (18º), donde las ventas aumentan un 60%, hasta los 370 millones. Aun así, los cuatro primeros destinos de Andalucía en 2022 son comunitarios. En orden de ventas, se sitúa primero Alemania, con 4.213 millones, el 9,8% del total y un aumento del 15,8%; seguido de Italia, con 4.125 millones, el 9,6% y una subida del 21,4%; Francia, con 4.100 millones, el 9,5% y alza del 9,5%; y Portugal, con 3.403 millones, el 7,9% y un crecimiento del 42%, el segundo mayor del Top 10. En sexto lugar, se sitúa Países Bajos, con 2.268 millones (5,3%) y el tercer mayor incremento del Top 10, del 37%; seguido de Reino Unido, con 2.177 millones (5,1%) y una bajada del 3,1%. Cierra el ranking de los 10 primeros mercados Bélgica, con 1.480 millones (3,5%) y una subida del 8,2%. Estos datos derivan de las cifras de la Estadística de Comercio Exterior del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo elaborados para Andalucía por el Observatorio para la Internacionalización de la Economía Andaluza de Extenda-Andalucía Exportación e Inversión Extranjera, empresa pública perteneciente a TRADE. Más información en: https://www.extenda.es/observatorio-internacionalizacion/ Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema. siguiente noticia noticia anterior Contacto Contacto

Quiénes Somos

Anunciarse

Suscripción

Hemeroteca

Índice temático Política de privacidad y cookies Aviso Legal Secciones Sucesos

Almería

Diputación

Capital

Economía

Provincia

Deportes

Opinión

ANDALUCÍA

ESPAÑA

OTRAS NOTICIAS

Televisión

Entrevistas

Agenda

Servicios

Salud

Nosotros

Pasatiempos

INFORMES