Pepe Montes: La Desbandá fue peor que Guernika

domingo 30 de enero de 2022 , 10:58h

El portavoz de la Asociación Cultural La Desbandá narra que fue aquel trágico suceso y las actividades previstas para conmemorarlo este año

Mientras miramos a Ucrania, donde en cualquier momento puede estallar una guerra y provocará la salida en tromba de millones de cíviles, se cumplen 85 años de un hecho relativamente similar en nuestra tierra.

Civiles de Málaga salieron en "desbandá" escapando de los bombardeos de las tropas franquistas y sus aliados, cogieron la carretera de la costa en dirección a Almería, por el camino se les fueron sumando más civiles, pero eso no intimidó a los atacantes, que no cesaron de hostigarles con fuego durante todo el recorrido, produciendo miles y miles de muertos. Aquel hecho histórico es uno de tantos que no aparece en los libros escolares de historia cuando hacen referencia a ese periodo, y su inclusión es una de las demandas de la Asociación Cultural La Desbandá, cuyo portavoz, Pepe Montes, cuenta en esta entrevista las actividades que llevarán a cabo este año para conmemorarlo.

Montes detalla la memoria de algunas de las víctimas, la mayoría de ellas fallecidas, pero que han dejado testimonio a través de familiares. El portavoz, que reclama memoria, justicia y reparación, afirma que hubo víctimas civiles y no civiles que durante 40 años se encargó el Régimen Franquista de recordar, por ejemplo con lápidas en las iglesias, calles o plazas, pero que sus víctimas por el contrario, aún son en muchos casos desconocidas.

No titubea al asegurar que la tragedia de La Desbandá fue peor en cuanto a número de muertos y magnitud del sucesos, que el bombardeo de Guernika, pero que mientras lo ocurrido en Euskadi se recuerda, lo sucedido en Andalucía aún es ignorado por muchos.