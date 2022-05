Provincia Pepe Montoya: “El alcalde me ha quitado la palabra y expulsado del pleno para silenciar mi intervención” jueves 12 de mayo de 2022 , 18:48h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Roquetas ha salido a desmentir las declaraciones del alcalde Gabriel Amat en las que afirmaba que la expulsión del pleno se debía a su negativa a retractarse de los comentarios hacia el secretario municipal Pepe Montoya, concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, fue expulsado del pleno celebrado ayer mientras hacía uso de la palabra en la primera intervención de la mañana, después de que el alcalde cortara su intervención y requiriera la presencia de la policía local para ejecutar su orden. Durante el punto en el que se daba cuenta del informe del secretario municipal negando el derecho del concejal no adscrito a participar en los debates del pleno de la corporación, Montoya ha vuelto a mostrar su disconformidad y se ha acercado al atril para expresar sus motivos. Al poco tiempo de comenzar su argumentación, el alcalde le ha cortado en seco y ha decidido poner fin al turno de palabra del edil por sus críticas al secretario. Tras un agrio enfrentamiento verbal, el regidor municipal ha solicitado la intervención de la policía local para que desalojaran a Montoya del salón de plenos, ante una oposición asombrada que se ha mostrado solidaria por lo que consideran un ataque a la libertad de expresión y el derecho del que disponen todos los concejales a intervenir en los plenos. “El señor Amat ha dicho después del pleno que me ha expulsado por no hacer caso a su petición de retractarme de mis palabras. Eso es totalmente falso. Quien vea el video del pleno podrá comprobar que el alcalde en ningún momento me pide que retire las declaraciones que hago. Amat me expulsa simplemente para silenciar mi voz y que los roqueteros no tengan oportunidad de escuchar lo que tengo que decir de este ayuntamiento y de su alcalde, y le recuerdo que tengo derecho a hablar en los plenos como cualquier otro concejal de la corporación municipal”, ha denunciado Pepe Montoya tras conocer las declaraciones que ha realizado el alcalde roquetero. Para Montoya no tiene ningún sentido que el secretario intente justificar su informe en base a una sentencia dictada para un caso de un parlamentario no adscrito de la Asamblea de la Comunidad de Extremadura que nada tiene que ver con administración local, cuando existen múltiples sentencias del Tribunal Constitucional y del Supremo dictadas específicamente en casos de concejales no adscritos y que llegan a la conclusión contraria, reconociendo a los concejales no adscritos el derecho a participar en las deliberaciones del pleno de la corporación como un derecho fundamental amparado por la Constitución Española. “Ha quedado claro que el único objetivo del Sr. Amat es que Pepe Montoya no hable en los plenos”, ha concluido el concejal roquetero. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

