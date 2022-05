Capital El Ayuntamiento y el Colegio de Enfermería reconocen la “extraordinaria labor” de los enfermeros en su Día Internacional jueves 12 de mayo de 2022 , 18:42h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Para visibilizar esta efeméride, se ha colocado la bandera del colectivo en la facha del Consistorio, con la que han posado el alcalde y la concejala de Presidencia, así como la presidenta y la secretaria de la organización colegial Coincidiendo con el Día Internacional de la Enfermería, que se celebra este jueves, 12 de mayo, el Ayuntamiento de Almería ha querido sumarse a las actividades en reconocimiento al “gran trabajo que realizan todos los profesionales enfermeros”. Así lo ha explicado el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, durante la colocación de la bandera del colectivo en la fachada del Consistorio de la Plaza Vieja con el objetivo de “visibilizar este día y la extraordinaria labor de los cerca de 3.900 profesionales que ejercen en nuestra provincia”. Acompañado por la primera teniente alcalde, María Vázquez, así como por la presidenta y secretaria del Colegio de Enfermería de Almería, María del Mar García e Inmaculada Cid, respectivamente, el primer edil ha mostrado su “admiración” hacia todo el colectivo y trasladado “máxima colaboración” desde la administración local con todo aquello que emprendan. Además de la bandera, visible desde primera hora en la fachada del Ayuntamiento, esta noche se va a proceder a iluminar de azul, el color que representa el colectivo, algunas de las fuentes más emblemáticas de la ciudad. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

