El concejal no adscrito Joaquín Pérez de la Blanca, expresa en esta entrevista su apoyo explícito a la actual alcaldesa y candidata del PP en las próximas elecciones municipales, y explica cómo y por qué se marchó de Vox, así como el futuro prometedor que vislumbra para Almería Joaquín Pérez de la Blanca fue el número uno en la lista de Vox en las pasadas elecciones municipales al Ayuntamiento de Almería. Entraron dos concejales, pero la cosa dura poco, porque acabó yéndose al grupo de no adscritos, donde luego recalarían otro concejal de Ciudadanos y otra edil de Podemos. El hecho es que Pérez de la Blanca, en la entrevista mantenida con Noticias de Almería, reconoce tener un sabor agridulce de estos casi cuatro años que lleva como concejal, puesto que su situación de no adscrito, unido a la pandemia, no le ha permitido cumplir las metas que se planteó al entrar en política. Pero no solo eso, también el funcionamiento de su antiguo partido, del que critica la desatención que les prestaron desde el principio, la incomunicación con la dirección, y también que se le puenteara en otras ocasiones. Aunque es "no adscrito", no se considera "tránsfuga", puesto que su voto nunca ha ido en contra del "ideario" de Vox, pero además nunca ha sido determinante para que se aprobaran determinados puntos. Recuerda que el PP tiene 13 concejales, y que los temas se han ido aprobando con votos y abstenciones de todos los partidos políticos, incluso que los últimos presupuestos contaron con la abstención de la no adscrita proveniente de Podemos. Lo cierto es que el concejal admite que, aunque no tiene partido, le gustaría seguir en política, "que me dieran la oportunidad de comenzar una etapa dentro de la normalidad, no estar marcado como concejal no adscrito", aclarando que desearía poder "gestrionar". Es por eso que no oculta su predisposición a sumarse a quienes quieran contar con él, y en ese sentido tampoco oculta su preferencia, que no es otra que el Partido Popular. Pérez de la Blanca recuerda que votó a María del Mar Vázquez como relevo de Ramón Fernández Pacheco, "convencido" de que era la mejor opción para Almería cuando apenas quedaban nueve meses para concluir el mandato, porque hay que añadir que la otra posibilidad era no solo cambiar de partido de gobierno a esas alturas, sino que también que fuera el PSOE, lo que en su opinión no se habría entendido. Pero su apoyo a Vázquez es explícito, al afirmar que "es una alcaldesa muy válida, que tiene todo en su mano para transformar la ciudad, y aquí sí que me mojo: ojalá el ciudadano almeriense confíe en ella" y espera que gane las próximas elecciones, y que lo haga con una mayoría que le permita gestionar con solvencia el Ayuntamiento. En ese sentido, también defiende el concejal el trabajo de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía, de quien destaca la enorme atención que está prestando a la provincia almeriense, lo que permite una colaboración de primer nivel entre instituciones no vista antes, y que redundará en beneficio de la ciudad. Es por eso que sostiene que el próximo mandato Almería puede tener un cambio importantísimo con la culminación de algunos grandes proyectos.

