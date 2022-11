Síganos en Telegram: Gratis e inmediato ANDALUCÍA Ampliar Periodistas Solidarios envía un quinto contenedor con ayuda humanitaria a Guinea Bissau facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ha salido de Fuentes de Andalucía (Sevilla) y llegará al puerto guineano en diciembre La ong Periodistas Solidarios ha enviado un nuevo contenedor cargado con más de diez toneladas de ayuda humanitaria destinada al proyecto Laovo Candé que desarrolla en Guinea-Bissau. El material ha sido donado por empresas, particulares e instituciones y va destinado a mejorar las condiciones de vida de una de las poblaciones más pobres del mundo. Periodistas Solidarios, organización no gubernamental nacida en el seno de la Asociación de la Prensa de Sevilla, suma en la actualidad a un gran número de profesionales y particulares de toda España que apoyan esta iniciativa. Tras doce años de trabajos en Guinea-Bissau, tiene en funcionamiento una escuela infantil a la que

asisten un centenar de niños, otra de adultos y un centro de salud en la aldea de Candemba-Uri, pequeño poblado de 500 habitantes del que salió el inmigrante Laovo Cande, que da nombre al proyecto. Laovo Candé murió en un cayuco en su camino a Canarias. Además, Periodistas Solidarios puso en marcha hace ya casi cinco años una emisora de radio en Bafatá, la segunda capital del país, gestionada por mujeres, el sector de la población que sostiene la economía del país y que sin embargo es uno de los más desprotegidos. El nuevo material va destinado a seguir manteniendo estos proyectos y se compone de equipamiento técnico para la radio, aperos para riegos y agricultura, además de ropa, calzado, bicicletas, motos, juguetes, un coche, alimentos no perecederos y otros materiales donados por empresas y particulares. El proyecto Laovo Candé cuenta con el apoyo económico de la Diputación de Sevilla, y la Mancomunidad de Municipios de Écija, además de instituciones y empresas como la ONCE, Fremap, o la Naviera CMA, que ha colaborado abaratando el precio del envío del contenedor, entre otras. También colabora la Universidad de Sevilla, que ha firmado un convenio para la formación de las redactoras de Radio Mujer, y la empresa sevillana Persán, que se hará cargo de los estudios universitarios de dos jóvenes de Candemba-Uri. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.