Almería Ampliar El PITA impulsa la bioeconomía circular a través del consorcio SimbioPark miércoles 23 de noviembre de 2022 , 12:34h El objetivo es desarrollar herramientas digitales que faciliten la identificación de ciclos de materiales, agua y energía El Parque Científico-Tecnológico de Almería, PITA, ejecutará en consorcio durante los próximos meses el proyecto SimbioPark. Con este proyecto, el PITA impulsa la bioeconomía circular entre las empresas participantes de la Tecnópolis almeriense y creará ciclos cerrados para los residuos generados. Este tipo de iniciativas suponen un beneficio a nivel medioambiental y de sostenibilidad del entorno, además de económico. Entre los objetivos del proyecto se encuentran la contribución a la transición hacia la economía circular a través de la aplicación del concepto de simbiosis industrial. Se desarrollarán herramientas digitales que faciliten la identificación de los ciclos materiales, agua y energía en parques tecnológicos. El presupuesto del consorcio asciende a casi 500.000 euros y está coordinado por el Cluster Smart City. Participan junto al PITA el Málaga Tech Park, las empresas Vizzuality e Integrated Worlds, y la empresa pública Grupo Energético Puerto Real. Este proyecto se ha conseguido en concurrencia competitiva dentro de la Convocatoria ayudas de apoyo a Agrupaciones Empresariales Innovadoras con objeto de mejorar la competitividad de las PYMES, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Estos programas tienen como objetivo apoyar con recursos públicos las estrategias de innovación y competitividad empresarial desarrolladas por parte de las mencionadas agrupaciones (AEI) que son reconocidas como tales como consecuencia de su inscripción en el Registro de Agrupaciones Empresariales Innovadoras del Ministerio.

