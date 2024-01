Opinión Ampliar (Foto: malasombra) ¡¿Pero a quién quieres que espíen?! Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 https://www.noticiasdealmeria.com Más artículos de este autor Por miércoles 31 de enero de 2024 , 07:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Es increíble la perplejidad con la que quienes han desafiado la legalidad vigente, se quejen de que el Estado español presuntamente les espiara. Los políticos creen que ellos tienen bula (bueno, indultos sí, y amnistía en poco) y que, mientras a un presunto delincuente común es normal que la Policía le pinche un teléfono -con autorización judicial- o le haga seguimientos... a ellos no, aunque presuntamente estén delinquiendo, a ellos no. Los nacionalistas catalanes que protagonizaron la intentona independentista del 1-O, Junts y ERC, han puesto el grito en el cielo porque al parecer, en aquellas fechas fueron espiados por el CNI, es decir por los servicios de inteligencia españoles -con autorización judicial- que tienen como fin defender al Estado español. ¿Pero qué esperaban? ¿Que el Estado se quedara de brazos cruzados mientras ellos preparaban una secesión por vías ilegales? ¿Que el CNI se dedicara a espiar a los ciudadanos que cumplen la ley y respetan la Constitución? ¿Que los jueces miraran para otro lado ante los informes que les llegaban de la Guardia Civil, y que como se ha venido viendo, mostraban conexiones con estados extranjeros deseosos de desestabilizar no solo España, sino toda la Unión Europea? No seré yo quien cuestione las ideas de los nacionalistas catalanes, ni tampoco que quieran la independencia, pero sí quien considere que, igual que no deben ser perseguidos ni espiados por esos motivos, también deben atenerse al cumplimiento de la legalidad vigente y la Constitución para lograrlo. El CNI está para defender al Estado español en su más amplio sentido, así que parece oportuno que espiaran a quienes tenían como objetivo público subvertir el orden constitucional, no a quienes tienen ideas independentistas, sino a quienes para lograr sus fines, estaban cometiendo delitos por los que al final, y como hemos visto, fueron condenados, delitos que cometieron aquellos que ahora quieren ser amnistiados, porque si no cometieron delitos, no habría nada que amnistiar. Y por cierto, que lo hicieron muy mal los del CNI, porque les colaron las urnas y se les escapó Puigdemont, ahí es nada. La verdad es que todo tiene un tufo muy... a podrido. Rafael M. Martos Editor de Noticias de Almería Periodista. Autor de "No les va a gustar", "Palomares en los papeles secretos EEUU", "Bandera de la infamia", "Más allá del cementerio azul", "Covid19: Diario del confinamiento" y la novela "Todo por la patria" 1286 artículos @ndealmeria directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 https://www.noticiasdealmeria.com Todos los firmantes