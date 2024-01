Opinión Ampliar (Foto: malasombra) Perroflautosfera Antonio Felipe Rubio x afelipeafelipecom/7/7/15 Más artículos de este autor Por miércoles 31 de enero de 2024 , 10:39h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Una vez más se pone de manifiesto la vulnerabilidad de nuestro país en asuntos tan importantes como los sectores estratégicos de energía, agricultura, agua, inmigración, seguridad jurídica y Estado de derecho. El actual gobierno es una perroflautosfera con los más lerdos y lerdas gobernantes, todos incapaces de ir más allá de sus apremiantes necesidades fisiológicas. Es imposible sondar hasta las profundidades donde han sumergido la dignidad, el prestigio y el honor de un país cada día más afanado en la confrontación que conduce a la fractura. Ya no existe el Gobierno de España. Desde que Pedro Sánchez calificó como “fachosfera” a todo quisque que no comulgue con el perroflautismo intelectual del sanchismo, se señala a políticos, jueces, periodistas, empresarios, militares, religiosos y todos los que osen criticar al amado líder y a sus infectos secuaces de la extrema izquierda. Este comportamiento, inédito en gobernantes con un mínimo de aptitud democrática y decencia, induce a pensar en la radicalidad excluyente y el desprecio hacia un buen número de personas e instituciones que han quedado relegadas a la “fachosfera”; es decir, millones de personas que desprecia, califica y denuesta un presidente de gobierno que se convierte en amigo, protector y cómplice de terroristas nacionales e internacionales; así como de separatistas y orates al frente de ministerios que encabezan una manifestación del grupo terrorista Hamas o pretenden la descolonización de los museos. Pero no nos distraigamos. Tenemos un enorme problema con Europa y los países integrantes de la Unión. Nos están destrozando mercancías y perdemos dinero y presencia en mercados que nos desprecian y ningunean. La perrofalutosfera no está en dar solución a estos problemas. Nos vapulean los camiones en Francia, pero lo importante es mantener el poder en la infame subasta que imponen los secesionistas y delincuentes que, si faltaba poco, se abre la espita judicial como posibles traidores en connivencia con el criminal Vladimiro Putin. Y si Pedro Sánchez busca, ansía y necesita el apoyo de estos posibles criminales de alta traición, es muy posible que, además de indeseables y lerdos, tengamos gobernantes conniventes o protagonistas de alta traición. Antonio Felipe Rubio Periodista

