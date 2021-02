Persecución en taxi y a pie por Alicante tras saltarse el cierre de Almería

martes 02 de febrero de 2021 , 19:51h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia









Agentes de la Policía Nacional han detenido a seis personas, con edades comprendidas entre los 18 y los 32 años, cuando intentaban acceder en dos taxis a Alicante procedentes de Almería. Al ser interceptados por los agentes, los ocupantes fueron informados sobre las medidas sanitarias y los vehículos se vieron obligados a dar la vuelta, momento que aprovechó el grupo para presuntamente saltarse el cierre perimetral a la carrera y adentrarse en la ciudad.



En ese momento, comenzó una persecución a pie y en vehículo en la que participaron de forma coordinada diferentes dotaciones pertenecientes a la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Alicante. Los efectivos siguieron a las personas por varias calles de la ciudad hasta llegar a la Estación de Autobuses, lugar que los huidos habían elegido para refugiarse, y donde fueron localizados y detenidos, según ha informado la Policía en un comunicado.



Los seis arrestados están acusados de un presunto delito de resistencia y desobediencia y han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Alicante.



Los hechos ocurrieron el pasado sábado, 30 de enero, cuando seis personas llegaron a la ciudad en dos taxis, concretamente, a la rotonda de México. Uno de los conductores de los taxis explicó a los policías que venían de Almería y que cada uno transportaba tres ocupantes que habían pagado el viaje hasta Alicante.



Los agentes les informaron que el acceso no estaba permitido --la capital está cerrada perimetralmente durante el fin de semana por la pandemia de coronavirus--, ya que no se encontraban amparados por ninguna de las excepciones existentes para ello. Asimismo, los efectivos instaron a los dos vehículos a regresar y les comunicaron que, además, iban a ser propuestos para una sanción.



De esta forma, ambos vehículos comenzaron a circular por la rotonda para abandonar la zona pero, al detenerse en uno de los semáforos en rojo, los seis usuarios de los taxis aprovecharon para abrir las puertas de los vehículos y supuestamente huir a la carrera. Finalmente, fueron interceptados y detenidos.



Según han indicado fuentes policiales, los detenidos se negaron a declarar en las dependencias de la Comisaría Provincial de Alicante y no quisieron dar explicaciones sobre las razones para acceder a la ciudad.