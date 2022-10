Es una información de noticiasdealmeria.com Opinión PGE ¿Electorales? No… Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 Más artículos de este autor Por miércoles 05 de octubre de 2022 , 15:13h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia No, aún no tenemos Presupuestos Generales del Estado… aunque por las alegrías y alborozo con que la parte socialista del Gobierno ha presentado su proyecto, diríase que están ya aprobados Pero no se preocupen, el desparrame económico no ha hecho más que empezar, y eso es lo peor de lo peor. Hasta el momento, el Gobierno de Pedro Sánchez promete una subida salarial a los empleados públicos del 9,5% en tres años, promete 100 euros al mes por bebé de entre 0 y 3 años, promete una subida de las pensiones del 8,5%, promete tren gratis un año más, promete seguir subvencionando los combustibles, promete lo ya prometido y tres huevos duros, muy duros. Y así claro, quién no se va a plantear votar al PSOE. Unos porque son pensionistas y miran con ansia esa subida, otros porque trabajan en la administración y quieren cobrar más y trabajar aún menos, los de más allá porque quieren ser padres o ya lo son y la cosa está jodida… muchos porque les sale caro ir a trabajar al precio que está el combustible. ¿Pero quién no le va a votar? La pregunta en realidad debería ser de dónde va a salir ese dinerito. Sí, mucho me temo que todos los sabemos. Va a salir de nosotros, de todos nosotros. De todos. Los señores diputado se suben el sueldo un 3,5%, lo mismo que los empleados públicos, mientras que usted, sí, usted… si es autónomo, dígame desde cuando no ha subido sus tarifas, o si es asalariado, dígame cuanto ha perdido de poder adquisitivo, pero ellos no, porque hasta tienen para renovar equipamiento digital a sus señorías, un millón de euros para móviles, Tablet, e internet en sus casas a cuenta del erario público, o sea, de usted y de mi. ¿Qué PP y Vox han votado en contra en el Congreso? Bueno, a ver qué hace el PP en el Parlamento de Andalucía con la propuesta de Teresa Rodríguez de poner el sueldo de los parlamentarios en la media del sueldo de los andaluces, que son algo más de 2.000 euros al mes (¿cuanto pesa el sueldo de algunos políticos en esa media? mucho). Ya comenzamos a oír las risas… escuchen, escuchen. Se está generando –si no se ha generado ya- una clase social sin aspiraciones, porque pueden sobrevivir del subsidio de desempleo, del salario social básico, del ingreso mínimo vital, la renta mínima de inserción, el bono social eléctrico, las becas-comedor, el transporte gratis, el alquiler social… y un poquito de economía sumergida.Todo compativle entre sí. El problema es que se les está metiendo en un corralito del que tienen miedo a salir, porque saben que fuera de él les tocará pagarlo todo y más. Saben que si superan los 12.000 euros su precaria economía se descompone, pero si superan los 30.000 euros el riesgo de cambiar de bando es aún más peligroso… y qué les voy a contar si ganan 50.000 euros… no quieran ganar 60.000, pues el tratamiento fiscal será el mismo que si ingresaran 300.000. Así que mejor... quietecitos. No hay nada que estimule el crecimiento económico, nada que anime a crear empresas, nada que anime a ser autónomo, nada que anime a contratar personal, nada que anime… por no haber, mientras complican nuestras pensiones futuras, impiden los beneficios fiscales de quienes tienen planes de pensiones. Es algo así como no comer ni dejar comer. ¿De dónde va a sacar Sánchez dinero para tanto? Las vías son tres. Una es Europa, y probablemente choque con ella porque los fondos no son para estos gastos, son para inversiones de futuro (también lo es el gasto social, cierto, pero cuando se hace con racionalidad). La otra vía son los impuestos, y ya ven, la desincentivación continúa porque las diferencias entre un tramo y otro del IRPF son tan grandes que uno teme ganar más por el hachazo a sus ahorros que significa. Y la tercera es también vía impuestos, pero a las fortunas de más de tres millones de euros… y eso sí que es el chocolate del loro. Que no digo que no deban contribuir más proporcionalmente que el resto, pero en cualquier caso, ni de lejos cubrirán los gastos planteados por Sánchez. Lo peor es que, como les decía, esto no ha hecho más que comenzar, y ahora llegará ERC, o Compromís, o Bildu, o el PNV… y pedirán más, y más, y mucho más. No, no son unos presupuestos electorales, no, son lo siguiente: electoralistas. noticiasdealmeria.com:.. Rafael M. Martos Editor de Noticias de Almería Periodista. Autor de "No les va a gustar", "Palomares en los papeles secretos EEUU", "Bandera de la infamia" y de "Más allá del cementerio azul". 815 artículos @ndealmeria directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)