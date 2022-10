Es una información de noticiasdealmeria.com ANDALUCÍA PSOE-A ve normal la reunión de Moreno con Lambán facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha enmarcado "dentro de la normalidad institucional, ni más ni menos", la reunión que este jueves día 6 de octubre mantendrá el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP), con su homólogo del Gobierno de Aragón, Javier Lambán (PSOE), y ha comentado que "a ver" si al también líder del PP andaluz "se le pega algo de los socialistas" aprovechando ese encuentro. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.