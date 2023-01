Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Pice ayuda a más de de 6.000 jóvenes viernes 20 de enero de 2023 , 13:32h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Para mejorar la inserción Laboral La formación y empleo es uno de los principales ejes de trabajo de la Cámara de Comercio de Almería que lleva sus servicios en esta área tanto a jóvenes como a mayores desempleados a través de programas de Fondo Social Europeo como el Programa PICE y el Programa +45. En el marco del programa PICE, desde su puesta en marcha y hasta la actualidad, más de 5.000 jóvenes han recibido un informe de orientación vocacional realizado por los técnicos de la Cámara; a su vez han sido más de 6.000 el número de jóvenes han realizado itinerarios formativos tanto en modalidad presencial como online; es decir, han participado en los cursos gratuitos que la Cámara ofrece en un amplio programa de formación dirigido a desempleados de entre 16 y 29 años, que no estén estudiando y estén inscritos en el sistema de Garantía Juvenil. Se trata de una oferta formativa diseñada para atender al máximo las necesidades de las empresas almerienses de los diferentes sectores. Las disciplinas en las que se han formado y han adquiridos los alumnos del programa PICE de la Cámara de Almería las competencias necesarias para mejorar sus posibilidades de acceso a un puesto de trabajo, destacan los Idiomas (Inglés B1, Inglés B2, Francés,)

Hostelería (Ayudante de cocina, hostelería, coctelería y barista, etc. Turismo ( Guía turístico) Sanidad (Auxiliar de enfermería, auxiliar de geriatría, celador) Estética e imagen personal (Iniciación al maquillaje, peluquería, barbería, manicura, etc.) Competencias Digitales (Ofimática, diseño gráfico)

Administración y Gestión (auxiliar administrativo, nóminas y gestión laboral, contabilidad, fiscalidad, RRHH)

Animales (auxiliar de veterinaria, cuidador de animales exóticos, adiestrador canino)

Comercio y marketing (Comunity Manager, Dependiente de Grandes superficies, Técnicas de venta, carnicero, logística, comercio exterior, posicionamiento Seo Sem)

Agricultura (Adquisición de competencias para manipuladores, jardinería y paisajismo, polinizador, encargado de finca agrícola)

Automoción y mecánica (Técnico en diagnosis de vehículos, electromecánica)

Vigilante de seguridad, Socorrismo, Conserje de centros deportivos

Educación ( Monitor de aula matinal, monitor ocio y tiempo libre, Nutrición y Dietética)

Construcción (Mantenimiento de edificios, aplicador de pinturas, operario en construcción, instalaciones eléctricas)

Social (Educación en ámbitos de exclusión)

Organización de eventos

Iniciación a los E-Sports

En otro orden y también el marco de este programa, se han concedido desde su inicio hasta este diciembre de 2022, 206 ayudas a la contratación a las empresas que han empleado a jóvenes formados a través de PICE, por un valor de 1.019.700 € y al autoempleo, 2 ayudas por una cuantía de 2.400 €. El Programa PICE se enmarca en la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven del Sistema de Garantía Juvenil del Ministerio de Trabajo y Economía Social y está cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE). El objetivo es la ayuda a jóvenes almerienses en su inserción laboral, mejorando la cualificación profesional con iniciativas de intermediación que fomentan su acercamiento al tejido empresarial. El Programa PICE arrancó en 2015 en la Cámara de Almería a través de la red cameral, para captar y retener talento, mientras que a su vez impulsa la formación y la contratación de jóvenes. Cumple ya 9 convocatorias El PICE es uno de los instrumentos que articulan el Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020 del Fondo Social Europeo para apoyar la reducción de la tasa de desempleo entre beneficiarios de Garantía Juvenil, mejorando su cualificación y empleabilidad y promoviendo el autoempleo. Para 2023, estrena el programa un nuevo Plan de Capacitación del PICE que apuesta por itinerarios formativos más ajustados a las necesidades de jóvenes y empresas. Para ello, se incorporan actuaciones con una duración más amplia, lo que posibilitará el abordaje de nuevas temáticas demandadas en el mercado de trabajo y el desarrollo de formaciones tendentes a certificados de profesionalidad. Este planteamiento persigue una mejor adaptación a las demandas de jóvenes y empresas, sin ignorar los aprendizajes y buenas prácticas derivadas del trabajo realizado en los últimos ocho años. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Noticias relacionadas Angola visita la Cámara de Comercio de Almería Mesa de la Conectividad para aunar esfuerzos contra el aislamiento de Almería

