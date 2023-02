Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía Ampliar Pilar Martínez-Cosentino protagoniza Una Mañana con ... de la Fundación Almeriense para la Excelencia Empresarial miércoles 01 de febrero de 2023 , 20:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Comienza mañana la primera de las sesiones de 2023 de formación basada en el conocimiento y en la experiencia que se celebra en el Palacio de Exposiciones y Congresos de la Cámara de Comercio de Almería en Roquetas de Mar, Almería, con la participación de más de un treintena de empresarios.

La Fundación Almeriense para la Excelencia Empresarial (FAEEM), comienza mañana jueves 1 de febrero con la primera de las sesiones de este año 2023 de la 7ª edición del programa ejecutivo ‘Una Mañana con…’ y, en esta ocasión, lo hace con Pilar Martínez-Cosentino, vicepresidenta del Grupo Cosentino, como protagonista. En esta sesión, que se celebra a partir de las 10.00 horas, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de la Cámara de Comercio en Roquetas de Mar, la vicepresidenta del Grupo explicará el éxito de la multinacional almeriense líder en su sector ante más de 30 empresarios de diferentes sectores empresariales que podrán a su vez exponer sus inquietudes y plantear cuestiones que ayuden a definir sus estrategias particulares, intercambiando experiencias con el resto de participantes, promoviendo así la transferencia de conocimiento. Una mañana con es un programa de formación directiva en el que destacados líderes empresariales, todos ellos máximos responsables de la planificación, organización y gestión de empresas referentes en su sector, revelan su modelo de negocio y las claves de su éxito y estrategia, así como su forma de gestionar y de ejercer su liderazgo en la organización. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

