ANDALUCÍA

'PLAnd Sequía' aunará los proyectos innovadores andaluces contra la sequía

La plataforma registrará las iniciativas de empresas y agentes del conocimiento y las conectará con las demandas de los sectores

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la activación de la plataforma de proyectos innovadores 'PLAnd Sequía Andalucía' con el fin de ofrecer alternativas a las consecuencias derivadas de la sequía en Andalucía.

La plataforma se encargará de la recepción, identificación, análisis y transferencia de iniciativas, invenciones y proyectos innovadores que contribuyan a mitigar, desde el ámbito de la investigación y la innovación, los efectos de escasez hídrica que caracteriza a Andalucía en un año excepcionalmente seco.

En la actualidad, la totalidad del territorio autonómico se encuentra en alerta, con indicadores de intensidad que oscilan entre niveles moderados y elevados. Esa situación está teniendo un gran impacto en el medio ambiente y en sectores productivos estratégicos para la comunidad, como son la agricultura y la ganadería, el turismo, la industria o el sector energético.

Pero esta coyuntura preocupante no solo afecta a la comunidad, sino que es extensible a todo el continente europeo. Según un Informe de la Comisión Europea publicado por el Centro Común de Investigación Conjunta en julio de 2022, la UE se enfrenta a la peor sequía de los últimos 500 años.

Ante ese escenario, la Consejería de Universidad reactiva dicha medida, con la que se persigue promover la transferencia del conocimiento entre los distintos agentes del sistema andaluz del conocimiento, así como ganar eficacia, rapidez y efectividad en las investigaciones, productos y servicios en los que se trabaja desde los distintos grupos de investigación o empresas de la región.

Este instrumento, que será gestionado a través de la Agencia Andaluza del Conocimiento, podrá incluir aportaciones tanto individuales como colaborativas y se encargará de coordinar las propuestas recibidas, así como de casar la oferta y la demanda de innovaciones. Con ello se fomentará, además, la formación de alianzas estratégicas y empresariales a favor de la lucha contra la sequía.

En una primera fase, correspondiente a la detección de capacidades, la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, a través de la Agencia Andaluza del Conocimiento, será la encargada de recibir las propuestas de tecnologías, productos o servicios, que tendrán que ser registradas en la plataforma por las propias empresas y agentes del sistema andaluz del conocimiento.

En una segunda fase se analizará cada oferta, en colaboración con la Comisión de Seguimiento de la Sequía en Andalucía, para determinar la necesidad que cubre y proceder, en una última etapa, a su canalización. Para ello se asignará cada una de ellas a las demandas reales, de forma que las necesidades detectadas queden cubiertas.

Con carácter adicional se identificarán instrumentos de financiación que promuevan el lanzamiento de proyectos de I+D+I considerados estratégicos y que faciliten el escalado de los productos en el mercado.

Para realizar estas actuaciones, el equipo de gestión y evaluación de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación trabajará en coordinación con la Comisión de Seguimiento de la sequía en Andalucía.

PLAnd COVID-19, una exitosa experiencia previa

La experiencia previa de 'PLAnd COVID-19' ya demostró su utilidad, agilidad y eficacia a la hora de ofrecer alternativas a los graves problemas sanitarios asociados a la pandemia. Desde su creación, consiguió reunir 573 proyectos, de los cuales 512 se validaron y publicaron. Además, se gestionaron 217 expresiones de interés, de las que 120 se materializaron en acuerdos entre empresas de la plataforma y el Servicio Andaluz de Salud, entre esas firmas y la Junta de Andalucía o entre esas compañías y la industria en general.

'PLAnd Sequía Andalucía' aprovechará esa infraestructura creada en 2020, así como los conocimientos adquiridos en su gestión.

