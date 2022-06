PORTADA Economía Capital Almería Diputación Sucesos Deportes Entrevistas Opinión Provincia Agenda ANDALUCÍA ESPAÑA Sociedad Salud Universidad Televisión Pasatiempos Hemeroteca Sociedad Ampliar Planes de naturaleza: Teruel, Andorra y Tenerife Escucha la noticia Tras un largo período de tiempo de trabajo duro por parte de los adultos y de estudio continuado por parte de los más jóvenes, lo que todos merecen son unas buenas vacaciones de verano, y por eso hoy traemos unos fantásticos para realizar en diferentes puntos del país. Territorio Dinópolis (Teruel) Viajamos hasta Teruel, en el este del país, para descubrir el mayor centro de ocio, cultura e investigación paleontológica de España, donde los dinosaurios toman el protagonismo. Dentro de la provincia se sitúan siete museos en distintas zonas de la provincia. El Aragosaurus, el primer dinosaurio español, y el Turiasaurus riodevensis, el mayor dinosaurio de Europa y uno de los más grandes del planeta, son dos de las especies que los visitantes podrán en Dinópolis y que les harán llevarse un gran recuerdo. Los más pequeños seguro que se impresionan con las dimensiones de estos animales y desean conocer más sobre su historia y sobre la época en la que vivían, y en el caso de los padres, más de lo mismo, puesto que conocerán nuevos detalles sobre estos animales y disfrutarán viendo cómo sus hijos se interesan por temas relacionados con la historia de la humanidad. Las familias podrán elegir entre Legendark, Inhóspitak, Ambarina, Bosque Pétreo, Mar Nummus, Valcaria y Titania, por lo que no hay ninguna excusa para perderse un gran día en familia o con amigos haciendo un recorrido a través de 4.500 millones de años de historia, desde el nacimiento de la tierra hasta el inicio de la vida. Cabe destacar que no se puede introducir comida en el recinto, pero por suerte, éste cuenta con algunos restaurantes en los que hacer paradas para comer, como el Restaurante Cielo Mudéjar y el Restaurante Ateneo. Hay leves variaciones entre los precios de las entradas de los adultos y de los niños, pero en ambos casos, los valores son razonables y hay ofertas disponibles para que realizar esta actividad salga barato. Tanto la dirección de cada uno de los recintos como la venta de las entradas están disponibles pinchando aquí. Caldea – Andorra Salimos de España para dirigirnos a Andorra, un país que está justo encima. Aquí encontramos un centro lúdico de aguas termales ideal para esta época del año y que hará olvidarse de todos los problemas a cualquiera que se anime a visitar este espacio. Situado en el centro de Escaldes-Engordany, es fruto de una larga tradición del siglo XX en el que el uso de aguas termales era habitual. Para dejar a un lado el estrés de la vida diaria y del trabajo, lo mejor es aprovechar los tratamientos especializados de los que dispone Centro Wellness INÚU, ya que harán que se alcanza la desconexión total. Cascadas termales, una laguna exterior, camas de burbujas, paredes calientes relajantes, brumización y duchas a presión tonificantes son varios de los servicios que se pueden disfrutar en Caldea, además de un gimnasio y actividades individuales o en pareja a los que se puede acceder con la compra de una entrada. A diferencia de muchos balnearios y centros de este tipo, que no permiten el acceso a menores de edad, aquí pueden entrar personas de cualquier edad y pueden probar cualquier servicio que se adapte a sus necesidades. En casi cualquier zona de este recinto se puede encontrar un restaurante o un área de servicio, y cada una tiene unas características diferentes: Hay una especial para niños de 3 a 8 años y otras con baños temáticos sensoriales. La entrada Termolúdico es válida para un día con una duración máxima de 3 horas, la entrada general INÚU permite el acceso a todas las instalaciones del INÚU, el Termolúdico y Orígenes, y se puede elegir entre abonos por días para cada una, con precios diferentes. Para acceder en coche, las coordenadas son GPS: 42º 30' 40.32'' N-1º 32' 17.16'' E, y se puede encontrar un mapa con más especificaciones y enlaces para comprar las entradas haciendo click aquí. Parque del Drago (Tenerife) Fuera de la península ibérica, en las Islas Canarias, concretamente en Tenerife, se ubica un parque botánico que alberga en su interior al famosísimo Drago Milenario, un árbol con más de 800 años de vida. El Parque del Drago es un lugar que cualquier familia debería visitar debido a que su gran árbol es algo que cualquier persona debería tener el privilegio de observar desde cerca. Es importante que la infancia aprenda los valores necesarios para realizar los cuidados que un árbol de estas características necesita para sobrevivir durante tantísimos años. Situado en Icod de los Vinos, este parque no tiene nada que ver con uno con atracciones ni con nada que tenga adrenalina y haga sentir emociones fuertes, pero eso no es ningún impedimento, porque lo que tiene que ofrecer es algo poco habitual y tan importante que fue declarado Monumento Nacional en 1917. Ni los actos vandálicos, ni el mal tiempo ni otros incidentes han podido hacer que éste árbol pierda una pizca de la majestuosidad que ha tenido desde que nació, y eso es algo por lo que cualquier persona que lo visite lo admirará nada más verlo. Los pensionistas, los niños y los adultos tienen diferentes precios en sus respectivas entradas, y y los residentes de Icod tendrán el acceso gratuito. La dirección es: Parque del Drago, Pza. De La Constitución, 1 (Casa De Los Cáceres) 38430 Icod De Los Vinos, y si se quiere saber algo más de información antes de la visita, se puede llamar al 0034 922 81 45 10. La web con las entradas y más especificaciones es ésta. Valora esta noticia 0 ( 0 votos)

