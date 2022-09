PORTADA Economía Capital Almería Diputación Sucesos Deportes Entrevistas Opinión Provincia Agenda ANDALUCÍA ESPAÑA Sociedad Salud Universidad Televisión Pasatiempos Hemeroteca Sociedad Planes musicales de lujo en Barcelona Escucha la noticia La capital catalana siempre es un buen lugar al que acudir, ya sea para visitar sus playas o para pasear por la ciudad. En esta ocasión, os presentamos tres funciones musicales que seguro que van a gustar a todos los públicos, y que son ideales para acudir a verlas después de pasar por algunas de las zonas más emblemáticas de Barcelona. Pretty Woman, el Musical Pretty Woman, una de las comedias románticas con más recorrido de toda nuestra historia aterriza por primera vez en España en formato musical. Una prostituta conoce en Los Ángeles por accidente a un rico hombre de negocios que responde al nombre de Edward Lewis. Este, contratará a la joven Vivian Ward por 3.000 dólares para que le acompañe durante toda la semana en sus diversos compromisos y actos sociales. A partir de aquí, surgirá una historia de amor que cambiará para siempre las vidas de los protagonistas. Este espectáculo no defraudará a los fans de la película que inspira al musical, pues está formado por un elenco extraordinario y una apasionante banda sonora que hará que esta historia llegue al corazón. En agosto de 2018 celebró su estreno mundial en Broadway y agotó todas sus entradas. En Barcelona, el estreno del musical tendrá lugar después del verano, concretamente el 22 de septiembre de 2022 en el Teatro Apolo de Barcelona. Hay una promoción en las entradas para los días del 22 Septiembre al 25 de Octubre de la que se puede obtener más información en este enlace. Como una canción de los 80 Este musical cuenta las divertidas anécdotas de cuatro amigos adolescentes en el instituto hasta el día de hoy a través de las canciones más escuchadas del panorama musical nacional e internacional. Esta cómica historia hará disfrutar a todos los espectadores gracias a Iker Montero, Monica Macfer, Lluna Pindado y Marc Lluis Fernández, quienes darán vida a los personajes, y a la banda sonora con más de 50 canciones de los años ochenta y noventa. Quienes vivieron su juventud en los años 80, se sentirán agradecidos por la oportunidad de volver a disfrutar de esta música en un ambiente tan bueno, y quienes son más jóvenes, puede que no conozcan muchas de las canciones que van a sonar en este musical, pero en cuanto empiecen las actuaciones no podrán evitar acabar moviendo el esqueleto. Esta obra musical estará del 23 de mayo hasta 26 de julio de 2020 en el Teatro Eixample de Barcelona. Las entradas se pueden encontrar desde los 14,50 euros, y es conveniente comprarlas cuanto antes puesto que se están agotando a un ritmo rápido. Para sacar el máximo provecho de la estancia en el espectáculo, nuestra recomendación es que compres tu entrada para las butacas situadas en la platea club. Se pueden ver los horarios detallados y comprar dichas entradas pinchando aquí. Disney On Ice Personajes clásicos como Mickey y Minnie Mouse, Goofy, Pepito Grillo, Woody, Buzz Lightyear, Blancanieves, Timón y Pumba, Genio, Cenicienta, Pinocho, Pato Donald, Yasmin y Aladdín regresan para que se reúna la familia al completo y disfruten de un espectáculo de 90 minutos de duración repleto de canciones que pondrán los bellos de punta al escucharlas. 100 años de historia de Disney se suben al escenario para que vivas con pasión sus mejores películas... ¡y lo hacen sobre patines de hielo! A los niños de la casa les va a encantar ver a lo grande a los personajes de sus películas favoritas, y sus padres, al igual que ellos, se llenarán de felicidad viendo como ellos lo pasan en grande con este espectáculo musical. Suéltalo, Hakuna Matata y Hay un amigo en mí son algunas de las canciones que aparecen en los mejores momentos de las películas de Disney y que en este musical serán recreadas de manera magistral por el elenco de actores profesionales. Los shows de Disney on Ice en Barcelona tendrán lugar en el Palau Sant Jordi del 16 al 19 de febrero de 2023. El día del estreno, las entradas tendrán un precio especial de 18€ en zonas Minnie, Donald, Goofy y Daisy. Aprovecha para revisar las ofertas para las familias y para grupos haciendo click aquí. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) siguiente noticia noticia anterior Contacto Contacto

