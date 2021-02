Capital Ampliar Podemos y PSOE rechazan apoyar la defensa de la propiedad privada sábado 06 de febrero de 2021 , 19:53h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La moción de Vox fue respaldada por PP, Ciudadanos y el concejal no adscrito La moción presentada por Vox en el Ayuntamiento de Almería en defensa de la propiedad privada se saldó con el apoyo del PP, Ciudadanos y el concejal no adscrito, mientras que el PSOE y Podemos lo han hecho en contra. "Todos tenemos derecho a una vivienda digna, pero el Gobierno no puede dejar desprotegidos a los ciudadanos que, tras una vida trabajando e invirtiendo en la compra de una vivienda, terminan viendo su casa ocupada", ha explicado Vázquez recordando que el Partido Popular "presentara una Proposición No de Ley en el Parlamento de Andalucía para que el Gobierno de España apruebe una ley que garantice el derecho constitucional a la propiedad privada y combata eficazmente la ocupación ilegal, además de expulsar a los ocupantes ilegales en un plazo de 12 horas y recuperar el delito de usurpación ilegal que derogó el Gobierno de Zapatero".

Ha abogado Vázquez "por la defensa de la propiedad, compatible con el apoyo y protección de aquellas personas más vulnerables o en situación de exclusión social por carecer de una vivienda" exigiendo al Gobierno de España a trabajar "para poner coto al delito que supone la ocupación y no para alentarlo". Por otro lado, la portavoz del Grupo Municipal Popular y concejala de Presidencia, María del Mar Vázquez, ha lamentado la falta de apoyo de Podemos y el grupo municipal socialista a la moción en defensa de la propiedad privada, alertando del aumento de la 'okupación' ilegal de viviendas en un país "en el que se ocupan 40 viviendas al día" No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.