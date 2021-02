Capital Ampliar Habrá un control sobre uso pirotécnico en la ciudad de Almería sábado 06 de febrero de 2021 , 20:06h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Moción de Podemos con respaldo general en el Ayuntamiento Por unanimidad en el Ayuntamiento de Almería se ha aprobado la moción impulsada por Podemos para la regulación del uso de pirotecnia por su impacto negativo en animales y personas con hipersensibilidad sensorial, instando a la promoción de campañas informativas o a la regulación, en la Ordenanza Municipal de Medio Ambiente, la utilización de petardos y artefactos pirotécnicos en la vía pública. Al texto de la moción, a propuesta del Equipo de Gobierno, a través de su portavoz, María del Mar Vázquez, se ha incorporado que el Ayuntamiento de Almería propiciará la transición hacia espectáculos pirotécnicos no nocivos o fuegos artificiales silenciosos en la mayor parte de las festividades y eventos municipales, reservando el uso de productos pirotécnicos tradicionales en aquellas programaciones municipales debidamente justificadas, delimitando los horarios y emplazamientos aptos para su desarrollo, de forma que se reduzca al mínimo su impacto negativo en la salud de las personas y animales. En el contexto del debate, Vázquez ha defendido que esta propuesta está en la línea de las iniciativas que desde el Equipo de Gobierno se han impulsado, recordando la modificación de la Ordenanza Reguladora de la Feria y Fiestas de Almería que incluye en la misma el establecimiento de cuatro horas sin ruidos o luces durante la celebración de la Feria para favorecer a los niños con autismo y Síndrome de Asperger. Al mismo tiempo ha apostado por seguir avanzando en el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible. “Impulsando esta medida hoy acordada, cumplirá con tres de los diecisiete objetivos que recoge esta agenda: promoción de la salud y bienestar, reducción de las desigualdades y preservar la vida de ecosistemas terrestres, pero además que debe ser un objetivo irrenunciable de los Gobiernos, no solo conservar y mantener nuestras tradiciones, sino también engrandecerlas y potenciarlas para las generaciones venideras”. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.