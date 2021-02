Sucesos Policía Local localiza en el Paseo Marítimo a una mujer desaparecida horas antes jueves 04 de febrero de 2021 , 17:25h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Tras identificarla, y ante el estado de agitación que presentaba, los funcionarios policiales solicitaron que recibiera atención sanitaria





Agentes de la Policía Local de Almería localizaron e identificaron en la tarde del pasado miércoles, 3 de febrero, a una mujer, que responde a las iniciales N.A.I.C, de 32 años, cuya desaparición habían denunciado sus familiares horas antes ante la Comisaría Nacional de Policía.



Los funcionarios policiales observaron sobre las 18.30 horas a una mujer, descalza y cuyas características correspondían a las de la desaparecida, corriendo por el Paseo Marítimo, a la altura de la calle San Miguel. Al proceder a su identificación, ésta hizo caso omiso a las indicaciones de los agentes y salió corriendo mientras se quitaba la ropa y comenzaba a gritar ¨tengo que hablar con él, tengo que hablar con él”, lo que puso en peligro su integridad física e incluso provocar un accidente, ya que cruzó varias vías hasta que fue alcanzada en Carretera Sierra Alhamilla, a la altura de la avenida de Madrid.



Los actuantes se percataron de que la mujer no se encontraba en pleno uso de sus facultades mentales, mientras ésta comenzaba a escupirlos e intentaba zafarse de ellos. Una vez identificada como la persona que estaba en búsqueda y tras avisar a sus familiares, los agentes, ante el estado de agitación de la mujer, solicitaron una ambulancia y atención sanitaria que, en su diagnóstico, determinó que se encontraba bajo un brote psicótico, por lo que, tras suministrarle tranquilizantes, fue evacuada a un centro médico para ser observada en siquiatría. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

