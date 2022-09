Almería Policía y Guardia Civil impartieron 250 charlas a escolares almerienses lunes 19 de septiembre de 2022 , 18:02h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Subdelegación acoge la reunión preparatoria del Plan Director para el curso escolar 2022/23 La Subdelegación del Gobierno en Almería ha acogido esta mañana la reunión de la comisión provincial del Plan Director para la convivencia y mejora de la seguridad en centros educativos y sus entornos. Esta comisión, presidida por el subdelegado del Gobierno, José María Martín, está integrada por representantes de la delegación territorial de Educación de la Junta de Andalucía, Policía Nacional y Guardia Civil. En la reunión celebrada hoy se ha abordado el inicio de las actividades para el curso 2022/2023, en el que se quiere que las charlas presenciales que imparten en los centros educativos los equipos de Policía Nacional y Guardia Civil recuperen los niveles prepandemia. Entonces, las actividades superaban las 250. El curso pasado, de nuevo con actividades presenciales en los colegios e institutos, se solicitaron 137. Entre las temáticas más demandadas estuvieron las referidas al acoso escolar, los riesgos de Internet, el consumo de drogas y alcohol en menores, la igualdad y violencia de género, las bandas juveniles y los delitos de odio. Por otra parte, y a petición expresa del subdelegado, el Plan buscará este curso una mayor participación de los centros educativos que están ubicados en las once zonas que, en Almería, están consideradas como especialmente desfavorecidas. “Creo que es muy importante que los alumnos que viven en estos barrios vean en los agentes alguien en quienes poder confiar, que sepan que están para ayudarles y protegerles”, ha dicho Martín. Este curso, también se incentivará la participación de las AMPAs en las actividades desarrolladas por Policía y Guardia Civil. Además de charlas, los centros pueden solicitar exhibiciones y demostraciones policiales. ¿Qué es el Plan Director? El Plan director para la convivencia y mejora de la seguridad en centros educativos y sus entornos, coordinado por el Ministerio del Interior, tiene como objetivo responder de manera coordinada y eficaz a las cuestiones relacionadas con la seguridad de niños y adolescentes en colegios, institutos y entornos escolares, favoreciendo la cooperación policial con las autoridades educativas en sus actuaciones para mejorar la convivencia y la seguridad en el ámbito escolar. Para ello se pone a disposición de los responsables de la comunidad educativa, equipos directivos, orientadores escolares, personal docente y AMPAs, los conocimientos técnicos y la colaboración de expertos policiales para la prevención, detección y solución de los eventuales episodios de violencia, acoso u otros actos delictivos que puedan producirse en este entorno y que afecten a cualquiera de los agentes que intervienen en el proceso educativo: alumnado, profesorado y familias. En los próximos días, se abrirá el plazo para que, tanto centros educativos como las AMPAs, puedan inscribirse en las actividades del Plan Director. El plazo para el curso 2022/2023 estará abierto hasta finales del próximo mes de octubre. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

