Economía Ampliar ¿Por qué invertir en derivados financieros? viernes 29 de enero de 2021 , 12:23h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia



La alta volatilidad en los mercados financieros por el actual contexto político económico, pandemia del Covid-19, inicio del nuevo gobierno en Estados Unidos, fluctuaciones en los precios del petróleo ante el desarrollo de las tecnologías verdes o renovables, puede convertirse en una oportunidad de inversión en los derivados financieros. Los traders prefieren este tipo de producto porque no requiere una inicial importante y se liquidan a futuro. ¿En qué se diferencian los derivados financieros de otros activos? El derivado financiero o instrumento derivado es un activo cuyo valor se genera por la estimación de un activo subyacente. Por ejemplo, el inversor adquiere el futuro del café como derivado de esta materia prima. Tal y como explica Economipedia, los derivados financieros se negocian con importes más pequeños y se cobran a plazo. Su valor cambia de acuerdo a los precios del activo subyacente. Los productos derivados funcionan como instrumentos de cobertura ante fluctuaciones de precios en productos con una alta volatilidad. En el mercado español, estos productos están regulados por el Mercado Oficial de Futuros y Opciones Financieros en España (MEFF), como parte de las Bolsas y Mercados Españoles. En la MEFF operan dos sociedades distintas, la Renta Fija en Barcelona y la Renta Variable en Madrid. Según el tipo de activo subyacente, los instrumentos derivados varían: Financieros . Pueden ser sobre acciones, divisas, tipos de interés, riesgo crediticio y valores gubernamentales.

. Pueden ser sobre acciones, divisas, tipos de interés, riesgo crediticio y valores gubernamentales. No financieros . Son los llamados activos físicos ocommodities y las materias primas.

. Son los llamados activos físicos ocommodities y las materias primas. Otros activos financieros que han accedido en los mercados bursátiles, índices generales de precios y hasta condiciones climáticas. De acuerdo a su tipo de regulación, estos productos se clasifican en. Mercados organizados . Estandarizados y regulados por una cámara de compensación, que se dividen en mercados de futuros financieros y de opciones financieras.

. Estandarizados y regulados por una cámara de compensación, que se dividen en mercados de futuros financieros y de opciones financieras. No organizados (OTC). No hay control por ningún organismo porque las negociaciones son bilaterales con acuerdos de neteo (compensación interna de deudas y créditos) y de colateral (garantía) con la contrapartida. Los más utilizados son losswaps y los forwards, intercambiados en el mercado de divisas forex. Se tipifican también dependiendo del tipo de contrato. Swaps u operación de permuta financiera.

u operación de permuta financiera. Contratos de futuros .

. Contratos forward .

. Opciones que pueden ser americana (cobrable durante la duración del contrato) o europea (solo al vencimiento)

(cobrable durante la duración del contrato) o (solo al vencimiento) Warrants .

. Swaption. En cuanto a la complejidad del contrato de los derivados financieros, estos se clasifican en: Intercambio a futuro con opción convencional o plain vanilla .

con opción convencional o . Opción exótica o bermuda y asian. Posibilidades de negociación con los derivados financieros Para disponer de la información actualizada sobre las cotizaciones de los instrumentos derivados y sus activos subyacentes, se encuentra más info en la bolsa de Madrid y en el mercado de divisas forex, en los que se pueden aplicar distintas estrategias de inversión en la compra y venta de los derivados financieros. Cobertura . Negociaciones entre las partes involucradas en la valorización del activo subyacente para amortiguar las subidas y bajadas de precios a futuro. Por ejemplo, países importadores y exportadores de petróleo.

. Negociaciones entre las partes involucradas en la valorización del activo subyacente para amortiguar las subidas y bajadas de precios a futuro. Por ejemplo, países importadores y exportadores de petróleo. Especulación . Se obtienen las ganancias por las diferencias en las cotizaciones a futuro con un aporte mínimo a la inversión. De acuerdo al porcentaje del apalancamiento (endeudamiento para financiar una operación) el riesgo de multiplicar las ganancias o pérdidas es mayor. Se considera que el bróker que especula actúa en contra de los inversores de cobertura.

. Se obtienen las ganancias por las diferencias en las cotizaciones a futuro con un aporte mínimo a la inversión. De acuerdo al porcentaje del apalancamiento (endeudamiento para financiar una operación) el riesgo de multiplicar las ganancias o pérdidas es mayor. Se considera que el bróker que especula actúa en contra de los inversores de cobertura. Arbitraje. Acciones temporales para garantizar intercambios con beneficios netos para todas las partes ante ineficiencias del mercado. ¿Cómo invertir en los derivados financieros? Invertir en derivados es una operación de riesgo que requiere conocimiento y experiencia en las transacciones especulativas de las bolsas de valores o de los mercados de divisas. Como toda inversión realizada a futuro, está sujeta a las fluctuaciones y volatilidad. Para negociar con este tipo de productos, se recomienda tener en cuenta estos factores. No se necesita grandes cantidades de dinero o de capital.

o de capital. La inversión debe estar guiada por un plan de inversión , previamente estudiado con el conocimiento y aceptación de los riesgos.

, previamente estudiado con el conocimiento y aceptación de los riesgos. Los derivados más utilizados son el petróleo, el oro, las divisas y las materias primas .

. Todas las condiciones quedan estipuladas en elcontrato con su respectiva fecha de cierre y liquidación.

con su respectiva fecha de cierre y liquidación. Se debe tener en cuenta el valor de laprima, coste por contratar este tipo de producto financiero. En los últimos años, los traders y accionistas han diversificado su plan de inversiones de activos subyacentes y sus derivados al cotizar en los mercados de acciones de las empresas de energías renovables. Los instrumentos derivados representan otra opción para los operadores con un capital de inversión no tan alto, pero con un conocimiento y habilidad en la cotización e inversión a futuro en las bolsas de valores y en forex, al utilizar todo tipo de instrumentos, swaps, warrants y contratos de forward en los distintos mercados. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.