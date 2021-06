Porque creemos en la biodiversidad urbana

sábado 05 de junio de 2021 , 11:18h

Porque lo que no se conoce, no se valora, el Ayuntamiento se ha propuesto fomentar una pedagogía verde y hacer partícipes a los almerienses del conocimiento de la biodiversidad de Almería. Con esta idea, vamos a celebrar este fin de semana, ¡¡si el tiempo no lo impide!!, el Día Mundial del Medio Ambiente. Lo haremos con actividades didácticas, divertidas y siempre sobre el terreno. El Parque Nicolás Salmerón, el gran pulmón verde del centro de la ciudad, se convierte en aula natural para, de la mano de los expertos de la Universidad de Almería, hacer un inventario de la flora y fauna de este espacio único en el corazón mismo de la capital.

En grupos de diez personas, y con técnicos del Centro de Investigación de Colecciones Científicas de la UAL (CecoUal) vamos a identificar las especies animales y vegetales para dibujar la biodiversidad del entorno, como ya hicimos el fin de semana pasado en el Parque del Andarax, vamos a colocar cajas nido para vencejos, gorriones o petirrojos, instalaremos hoteles de insectos para fomentar la polinización y también colgaremos dos refugios para murciélagos. Todo ello salpicado con talleres para que los niños se familiaricen con la naturaleza que les rodea. Y es que gracias a eventos así son muchas las personas que se aproximan a la naturaleza, aprenden sobre ella y se divierten encontrando formas de vida sobre las que nunca había prestado atención.

Es, sin duda, una experiencia muy interesante que nos acerca a nuestro entorno natural y de forma diferente logramos uno de los objetivos de nuestro Plan Botania. Un plan que hace un año presentaba el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, en el propio Parque Nicolás Salmerón y que ha venido a aportar una nueva filosofía de trabajo en el mantenimiento y la conservación de los espacios verdes de Almería, siempre con la vista puesta en mejorar la biodiversidad animal y vegetal. A lo largo de este año hemos reconducido los servicios incorporando técnicas de ahorro de agua, analizando y eligiendo especies autóctonas y adaptadas a nuestro clima, mejorando el estado de conservación de nuestras especies, y trasladando siempre toda esa información a la ciudadanía de forma sencilla y atractiva.

Una pedagogía que ha ido muy enfocada hacia los más pequeños, como por ejemplo con el concurso de huertos escolares, o la celebración del día del árbol con la entrega de más de 3.000 especies de árboles y arbustos autóctonos a los centros escolares. Porque apostamos por la biodiversidad urbana, porque queremos una flora y fauna sana y controlada y, en definitiva, porque creemos en una Almería más verde.