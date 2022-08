Almería Potencian el bus del Bajo Andarax para ir a la Fería de Almería miércoles 17 de agosto de 2022 , 22:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Se trata de autobuses que unirán los municipios de Huércal de Almería, Viator, Pechina, Rioja, Gádor y Benahadux con la capital

El Consorcio Metropolitano de Transportes de Almería ha puesto en marcha un refuerzo de las líneas de autobús existentes en los municipios del Bajo Andarax, para que sus vecinos puedan acercarse hasta la capital y disfrutar de la Feria y Fiestas en honor a la Virgen del Mar utilizando el transporte público. Desde el Consorcio es la primera vez que ofrecen este servicio, conocedores de la necesidad de potenciar la llegada al recinto ferial a través del transporte público. Se trata de una actuación que ha sido solicitada por los consistorios implicados, y cuya petición ha sido ejecutada por la entidad almeriense dependiente de la Junta de Andalucía. Los servicios comenzarán este mismo fin de semana. La línea M-100 de Huércal de Almería tendrá cuatro servicios diarios entre los días 19 y 27 de agosto. Durante estas jornadas contará con dos salidas desde el Centro de Servicios Múltiples; una a las 21:00 horas y otra a las 0.00 partiendo de Huércal de Almería con llegada a la parada 385 del Estadio de los Juegos del Mediterráneo. La vuelta será desde esta misma parada en otras dos salidas, una a las 0:30 y otra a las 05:00. La línea M-103 unirá los municipios de Gádor, Rioja y Benahadux con el recinto ferial los días 20 y 27 de agosto. La salida se realizará desde la parada ubicada en las inmediaciones del Ayuntamiento de Gádor a las 21:30, pasará por la parada del parque de mayores y el Ayuntamiento, en Rioja a las 21:40 y por la Avenida 28 de febrero de Benahadux a las 21:45. La vuelta se realizará desde la parada 385 del Estadio de los Juegos del Mediterráneo a las 04:00. Línea M-102 tendrá servicios los días 19, 20, 26 y 27 de agosto. La salida se realizará desde la parada ubicada en el centro Pechina a las 21:30 y el paso por la rotonda de entrada a Viator se hará a las 21:35. La vuelta desde las inmediaciones del recinto ferial se llevará a cabo a las 04:15 en la parada 385 del Estadio de los Juegos del Mediterráneo. Luis Miguel Carmona, director gerente del Consocio Metropolitano, ha explicado que “la puesta en marcha de este servicio nace para solventar una reivindicación de los vecinos, y para ofrecer una alternativa a todos los habitantes del Bajo Andarax que quieren disfrutar de la feria de Almería de una forma más segura y sostenible”. Asimismo, esta iniciativa mantiene los precios actuales de los servicios. Carmona ha detallado que “el importe del billete es de 1,35 € (billete sencillo) y 0,86 € con la tarjeta del Consorcio”. El director-gerente ha recordado el descuento superior al 30% del que disponen los usuarios que poseen la tarjeta del Consorcio frente al billete sencillo”. Además, ha explicado que “a todo esto hay que añadir los beneficios que supone poseer la tarjeta joven, en vigor desde comienzo de este año para los menores de 30 años y las familias numerosas con descuentos adicionales. “ Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

