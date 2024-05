Almería Ampliar PP agradece apoyo a deportistas olímpicos andaluces en París domingo 19 de mayo de 2024 , 19:02h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El parlamentario andaluz del Partido Popular de Almería, Juan José Salvador, ha agradecido el apoyo que la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, junto a la RTVA y la Fundación Andalucía Olímpica, van a brindar a los deportistas olímpicos y paralímpicos andaluces que este año participan en los Juegos Olímpicos de París, a través de 14 programas que se emitirán en la plataforma Canal Sur y en los que se mostrará el valor del deportista, el precio del esfuerzo y la superación continua. Juan José Salvador ha destacado que por primera vez en la historia de unos juegos habrá una participación del 50% de deportistas masculino y femenino, héroes que día a día trabajan, se sacrifican, o entrenan con dolores físicos para intentar llegar de la mejor manera posible a los partidos, tal y como él mismo conoce por haber participado en los Juegos Olímpicos del año 2020. El parlamentario del PP ha trasladado al director de Canal Sur la satisfacción y el agradecimiento por parte del movimiento olímpico andaluz por esta iniciativa que según explica es una manera de valorar todo el trabajo y el esfuerzo que existe detrás de cada uno de estos deportistas No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

