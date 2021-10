PP: Los PGE del Estado demuestran que el PSOE de Almería no pinta nada en Moncloa ni en Ferraz

jueves 14 de octubre de 2021 , 16:48h

El PP califica los PGE 2022 como una “estafa a los almerienses” y los más decepcionantes de la historia de Almería





El presidente y el secretario del PP de Almería, Javier A. García y Ramón Fernández-Pacheco, junto al diputado nacional Miguel Ángel Castellón y el senador Rafael Hernando han hecho hoy balance de los PGE para 2022 anunciados por el Gobierno y los han calificado como “los presupuestos de la mentira, falsos y con un recorte de más del 50% respecto al año pasado”.



Javier A. García ha afirmado que los almerienses no se merecen unas cuentas como éstas, alejadas de la realidad de la provincia y que no atienden las necesidades de nuestra tierra. Unos presupuestos que según ha insistido “maltratan a la provincia y con los que Pedro Sánchez y los dirigentes del PSOE se ríen de los almerienses”. Ha llegado decir que "alguien" debería dimitir en el PSOE de Almería, porque "no pinta nada ni en La Moncloa ni en Ferraz".

Por ello, ya ha anunciado que los diputados y senadores del PP van a votar en contra de estas cuentas para 2022 y se ha mostrado convencido que en la provincia hay socialistas de bien que están “avergonzados” por los presupuestos anunciados por su partido.



“A los almerienses no se nos regala nada, con ellos se está en deuda y cuando hay que paliar esa deuda los dirigentes del PSOE cada vez incrementan más la brecha en infraestructuras e inversiones con otras provincias. No queremos ser moneda de cambio de nadie, sino que se haga justicia con esta tierra, y por eso ningún almerienses de bien, que se precie de serlo, puede votar a favor de unas cuentas que son de la infamia para esta provincia”, ha concluido.



Por su parte, el diputado nacional Miguel Ángel Castellón ha recordado como hace un año el PSOE aseguró que Almería contaba con unos presupuestos históricos en 2021 y el tiempo ha dado la razón al PP al haberse ejecutado únicamente 41 millones de euros de los 600 presupuestados en materia de infraestructuras ferroviarias.



Para Castellón estamos ante el mayor desprecio a la provincia de Almería por parte de un Gobierno que ha tenido las obras del AVE en un cajón durante tres años, y todo ello a pesar de que el Gobierno del PP dejó los trámites ambientales realizados, los proyectos redactados, reconfigurados, licitados y listos para que una vez adjudicados empezaran las obras.



El diputado nacional del PP ha lamentado el drástico recorte que sufre la partida destinada a la Alta Velocidad y ha acusado al Gobierno de España de mentir al hablar de incorporar los remanentes. “Es falso que en 2022 se vayan a invertir 800 millones en el AVE por ello le pido al Gobierno que no insulte más la inteligencia de los almerienses”, ha subrayado.







En cuanto a carreteras, Castellón ha lamentado que no haya inversiones previstas en la provincia (ni el enlace de la A-7 con Roquetas, el de El Ejido, el Tercer Carril de la A-7 entre Roquetas y Almería, o la mejora de la A-7 en el Levante), y que únicamente se destinen 15 millones de euros para el enlace de la A-7 con Almería a la altura de Viator, un dinero que no se va a ejecutar como también ha ocurrido con los 10 millones presupuestados el año pasado. “A final de 2022 habremos perdido 25 millones de euros en esta inversión”, ha lamentado.







En materia de agua el diputado del PP ha anunciado un “drástico recorte” con respecto al año pasado. Según ha explicado en 2021 se destinaban 14 millones de euros a estas inversiones de los que no se ha ejecutado ni un euro, y en 2022 esa inversión baja a 11 millones. En cuanto a desalación, la previsión era de 21 millones de euros para este año, teniendo esta cifra en cuenta, el recorte es del 50% en materia de inversión hídrica en la provincia, a lo que hay que sumar también la merma en las dotaciones del trasvase Tajo-Segura que está limitando las posibilidades de crecimiento de la agricultura almeriense.



En cuanto a Costas, los presupuestos recogen una inversión prevista de 400.000 euros (lo mismo que el año pasado) cuando para 2022 había previstos 900.000 euros.



Y en materia de seguridad ha lamentado que el Gobierno solo destine 50.000 euros para remodelar cuarteles de la Guardia Civil y no tenga en cuenta la necesidad de construir por ejemplo la comisaría de Policía Nacional en Roquetas de Mar.



Miguel Ángel Castellón ha señalado que mientras en los telediarios se dice que estos son los presupuestos de mayor gasto público de la historia, los almerienses sabemos que son los que menos inversión van a traer a Almería.



También se ha referido a los Fondos Europeos y ha preguntado al Partido Socialista cuánto dinero va a llegar a la provincia de los 24.000 millones presupuestados para 2021 y de los 26.000 de 2022. “A Almería solo van a destinar 11 millones para comunidades de regantes de 50.000 millones presupuestados. No pueden hablar de inversiones históricas en nuestra provincia”, ha insistido.



Para Castellón lo que ha hecho el Gobierno ha sido “robar el futuro de Almería para pagar el cheque pendiente a los independentistas por la investidura y mantener en el gobierno a Pedro Sánchez”.

Finalmente ha pedido al PSOE de la provincia que asuma su corresponsabilidad y desde este mismo momento dejen de hablar de inversiones en la provincia. “Ha quedado demostrado que el PSOE de Almería no pinta nada en Ferraz y que la provincia no existe en la Moncloa”, ha concluido.



Por su parte, el senador del PP, Rafael Hernando, ha calificado los presupuestos como una “estafa histórica y un ejercicio de engaño masivo para la provincia en materia hídrica y de ferrocarril”, y ha criticado que para justificar la ridícula inversión en 2021 el Gobierno se invente ahora los remanentes con el fin de seguir engañando a los almerienses.



Hernando ha señalado que su partido va a presentar enmiendas a estas cuentas tanto en el Congreso como en el Senado porque ni en materia hídrica, ni en infraestructuras del transporte, ni en materia de costas o seguridad hay intención de hacer todo lo que se necesita en la provincia de Almería.



“Una vez más el PSOE considera que a los ciudadanos de Almería se les puede torear. Tenemos que reivindicar y exigir para Almería lo que nos corresponde y no podemos seguir sufriendo engaños, sino que necesitamos realidades, sobre todo ahora que hay fondos europeos y tenemos que aprovechar esta oportunidad para lograr el impulso que se merece la provincia”, ha afirmado.



Finalmente, el secretario general del PP, Ramón Fernández-Pacheco ha asegurado que los almerienses llevan demasiados años escuchando al PSOE hablar de presupuestos históricos cuando la realidad es que “estos presupuestos van a pasar a la historia como los presupuestos más decepcionantes que ha tenido Almería”.







“Son muchos los retos prometidos por el Gobierno de España que no se reflejan en el presupuesto o cuya inversión es insuficiente, como la comisaría de Policía Nacional, la histórica reclamación de los vecinos de El Toyo respecto a su playa, la conexión de las dos fases del Paseo Marítimo de la capital, la conexión con la A-7 y la A-92, la conexión del puerto con la A-7, o las obras del AVE”, ha afirmado.



Ramón Fernández-Pacheco ha recordado el clamor de la sociedad almeriense ante el abandono del Gobierno de España a las conexiones ferroviarias o aéreas, y ha lamentado que lejos de cumplir con la palabra dada “el Gobierno elabora un presupuesto que atiende más a la aritmética parlamentaria que a las necesidades de los diferentes territorios”.



Para el secretario general del PP “Almería tendría que ser una prioridad en materia de conexiones, sin embargo ocurre todo lo contrario porque no se gastan lo que presupuestan y encima año tras año presupuestan menos”.



Finalmente ha manifestado que el PP seguirá siendo la voz de los almerienses en una reclamación justa como es la llegada del AVE a Almería con el soterramiento pactado.