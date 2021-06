"Presupuesto históricao para Almería" y otras trolas

lunes 07 de junio de 2021 , 13:17h

Todos estamos acostumbrados a esa ceremonia cíclica de presentación o denostación de los Presupuestos Generales del Estado según se hable desde el poder o desde la oposición. Nada nuevo en nuestras pantallas. No nos son ajenas, por tanto, las sobreactuaciones de gozo o pesar exhibidas por los políticos de todo signo cuando se trata de comentar, con las cifras aún calientes, la generosidad o la cicatería de los gobiernos con Almería. Lo vemos cada año y por eso cada vez hay menos espacio para la sorpresa en todo ese catálogo de reacciones teatrales (“son los mejores presupuestos de la historia para Almería”; “son la prueba del castigo del Gobierno a Almería”, etcétera) y tengo para mí que todas estas escenificaciones se parecen cada vez más a esos elementos de higiene íntima que ni se notan, ni se mueven, ni se dejan traspasar. Vamos, que nadie les hace caso. Pero dejemos de lado mi contumaz optimismo y fijémonos en un detalle que sí me sigue llamando la atención: la irritante tendencia de algunos políticos a considerarnos permanentemente tontos y menguados.

Uno entiende las razones de fuerza laboral y las cargas de la disciplina orgánica pero, incluso en ese escenario, debe exigirse del político algo parecido a lo que antiguamente conocíamos por “respeto” y ahora ni quiero averiguar cómo se dice.

Cuando por razones de escalafón te toca presentar los presupuestos de un gobierno que ha acreditado el uso de la mentira y el embuste como sus principales ejes de comunicación, uno debería tentarse la ropa antes de salir a glosar sus cuentas, más que nada porque salir a respaldar y aplaudir las cifras de un mentiroso compulsivo como Pedro Sánchez tiene como consecuencia inevitable que la gente ponga en duda tu inteligencia y/o tu honestidad.

Vamos al turrón. En octubre del año pasado, el Secretario General del PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel, convocó una rueda de prensa para decir que los Presupuestos Generales del Estado para 2021 eran “históricos” para la provincia de Almería, que pasaría a colocarse -menudo colocón- "como la primera provincia del país en inversión por habitante.” Ahí es nada. Para ST, esas cuentas no sólo daban respuesta a todas las necesidades de Almería, sino que además, eran “la prueba evidente del compromiso del presidente Pedro Sánchez con la provincia almeriense.” Pues bien, a día de hoy, el gobierno de Sánchez -el comprometido- no ha invertido en la provincia de Almería ni el 6% de lo que tenía previsto en el primer trimestre del año 2021, según los datos oficiales de contabilidad consultados por el portal Noticias de Almería. En un detallado conteo de esos que tanto gusta hacer su director, Rafa Martos, se precisa que el Gobierno de PSOE-PODEMOS ha dejado de invertir en Almería, tan sólo en los primeros tres meses de 2021, un total 10.311.006 euros. Ahí están, también para la historia, la diligencia y rapidez con las que el gobierno de España ha actuado en materia ferroviaria, en las obras de prolongación del Paseo Marítimo, o en la fulgurante reapertura del Cañarete. Por mucho menos que eso había mesas que sacaban a pasear las pancartas y pegaban megafonazos. Qué tiempos.

Pero que el gobierno de Sánchez mienta, no diga la verdad, falsee datos, incumpla con lo prometido o caiga en severas contradicciones ya no es noticia. No hay ninguna novedad. Lo que sí puede llamar la atención es que, a estas alturas, haya políticos que piensen que los almerienses no nos damos cuenta de estas cosas, que piensen que no sabemos hacer cuentas o de verdad crean que un titular en una nota de prensa hace el efecto mágico de meter el dedo en la boca, al mismo tiempo, a decenas de miles de almerienses. Sánchez Teruel, el mismo que mientras gobernaba el PP salía a cada rueda de prensa a precisar cuántos días llevaba Almería sin obras del AVE (el contador se le rompió en cuanto Sánchez llegó al poder) no puede dejar pasar de largo esta oportunidad para explicar, desde la lógica y el sentido común y no desde el abrevadero partidario, si el incumplimiento de las promesas de los presupuestos sigue siendo el reflejo del compromiso de Pedro Sánchez con Almería. Si en octubre lo era, suponemos que en junio también lo será. Quizás alguien se lo pregunte algún día en alguna rueda de prensa. Veremos.