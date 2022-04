Capital Primer paso para los contenedores soterrados de Plaza Masnou y calle Antonio González Egea martes 26 de abril de 2022 , 18:35h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La disposición de estas dos nuevas ‘islas ecológicas’ amplía a quince el número de estas dotaciones dispuestas por el Consistorio en toda la ciudad El Ayuntamiento de Almería ha adjudicado a la empresa ‘Facto, Almeriense de Construcciones y Obras Públicas S.A.’, por importe de 113.784,08 euros, las obras de instalación de dos módulos de contenedores soterrados para la recogida de residuos sólidos urbanos en la Plaza Masnou y en la calle Antonio González Egea, en el Centro Histórico. El plazo de ejecución de ambos proyectos es de un mes. Con ello el Consistorio viene a ampliar a quince el número de ‘islas ecológicas’ instaladas en la ciudad. Vienen a sumarse estos espacios, que además promueven el reciclaje de residuos a las otras trece islas, repartidas principalmente en la zona centro. La instalación de contenedores soterrados se inició en 2017 con la primera línea dispuesta en la Rambla Federico García Lorca, continuando después por las calles adyacentes del Paseo (Castelar y Doctor Gómez Ulla), Plaza San Pedro, Plaza Marín, Santos Zárate, Alcalde Muñoz, calle Santiago (4) o el entorno de calle Artes de Arcos (General Moscardó y calle Arráez Pacheco). En cada uno de los dos emplazamientos que se incluyen en este expediente se ubicarán sendas islas, de cinco contenedores cada una (2 residuo sólido urbano, 1 envases, 1 cartón, 1 vidrio). Cada contenedor es de 5m3, salvo el de vidrio que, por su peso, se recomienda que sea de menor tamaño (3 m3). Las dimensiones aproximadas de cada isla será de 2 x 10 m2. En el caso de la Plaza Masnou, su disposición vendrá a completar las obras de remodelación que se llevarán a cabo sobre este espacio, con una inversión de 136.000 euros y pendiente ahora de su licitación, como parte de las actuaciones previstas de remodelación de plazas y espacios públicos en el Centro Histórico, actuación que se ejecutará en paralelo. En el caso de la calle Antonio González Egea, la actuación vendrá a completar los trabajos de urbanización y peatonalización incluidos en el proyecto de remodelación de la calle Trajano y su entorno, una actuación que ha supuesto la inversión municipal de 350.000 euros. Nuevas jardineras en Reyes Católicos Por otro lado, con el objetivo de una mejora estética en las condiciones actuales de la calle Reyes Católicos, para la dinamización de su comercio, el Ayuntamiento de Almería, a través del área de Sosteniblidad Ambiental, procederá a la construcción de veintiséis nuevas jardineras empotradas de acero corten, que vendrán a sustituir a las actualmente existentes. Las obras, con un plazo de ejecución de dos meses desde el levantamiento del acta de comprobación de replanteo, supondrán la inversión de 40.692,30 euros y han sido adjudicadas a la mercantil Martizos Solutions, S.L.U. Según ha explicado la concejala de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, el estado actual de las jardineras, prácticamente a ras de suelo, suponen un inconveniente para muchos transeúntes, según nos trasladan los propios comerciantes de la zona. La solución propuesta, creciendo en altura las dimensiones de las jardineras, resuelve esta cuestión, además de mejorar estéticamente la disposición de estos elementos integrados, como parte del mobiliario urbano, en esta céntrica vía peatonal”. El diseño de las jardineras vendrá rematado con la disposición de un anillo, también en acero corten, formado por dos abrazaderas atornilladas entre sí adaptado a cada ejemplar arbóreo incluido como parte principal de estos elementos. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

