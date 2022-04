Capital Almería se tiñe de azul por el Día Internacional de la Fibrosis Quística martes 26 de abril de 2022 , 18:58h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Ayuntamiento iluminará este miércoles de color las fuentes más emblemáticas de la ciudad para sensibilizar a cerca de la realidad de los afectados Mañana miércoles, día 27, al caer la noche, Almería se teñirá de azul para visibilizar el Día Internacional de la Fibrosis Quística, una de las enfermedades genéticas graves más frecuentes. Así, el Ayuntamiento de Almería iluminará de este color las fuentes más emblemáticas de la ciudad, como las del Parque Nicolás Salmerón, en concreto la de ‘Los Peces’, ‘El Remador’ y ‘Los Delfines’; la de la Plaza Virgen del Mar; 103 Pueblos; Parque de las Familias y la de la rotonda de la calle Santiago, en Nueva Andalucía. Se estima que la fibrosis quística afecta en nuestro país a uno de cada 5.000 nacimientos, mientras que una de cada 35 personas son portadoras sanas de la enfermedad Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.