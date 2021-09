Deportes Primera salida y primera victoria del BM. Roquetas Bahía de Almería ante Getasur lunes 27 de septiembre de 2021 , 08:46h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia





Ayer domingo BM. Roquetas Bahía de Almería tenía un largo viaje hacia tierras madrileñas para medirse en la segunda jornada de la División Honor Plata femenina al siempre rocoso Getasur.



Las roqueteras consiguieron una victoria importante en su primera salida fuera de casa. Fue un encuentro muy igualado durante los primeros compases, donde a partir del minuto 15 se pusieron por delante en el marcador y ya no cedieron ante el equipo local finalizando con un 20-26.







El partido comenzó con intercambio de goles y precipitaciones por parte de ambos conjuntos que del 2-3 en el minuto 10 a favor de las locales, pasó a un 3-5 después de un parcial 0-3 por parte de las rojillas en el minuto 15. Las locales no dieron su brazo a torcer y con una defensa dura y robusta puso las cosas complicadas en labores ofensivas a las de Roquetas de Mar. Esto les llevo a disponer de varios contraataques en los que un partido más, una gran Lucia Miranda en portería ayudo a mantener arriba a las suyas. Las almerienses lograron ajustarse en defensa y le dieron continuidad a su juego colectivo en ataque consiguiendo marcharse al descanso con una pequeña ventaja, 10-12.



Tras el descanso la dinámica fue la misma que al inicio del encuentro con varios desajustes defensivos por parte de las rojillas, que después de 10 minutos seguían por delante en el marcador pero no conseguían despegarse de las locales con un 15-17. Fue a partir de ahí cuando poco a poco fue abriendo brecha en el marcador gracias a los ajustes defensivos y al excelente trabajo bajo palos. Consiguiendo llegar al final del encuentro con una ventaja de 6 goles y finalizar el encuentro con un tranquilizador 20-26. En labores ofensivas una vez mas el juego colectivo fue decisivo, donde destacó en esta ocasión una gran Gemma Sanchez con 10 goles.



Tras el encuentro, el Entrenador Agustin Collado se mostraba contento con la victoria y los importantes 2 puntos conseguidos que les hace seguir sumando.



"Veníamos con bajas importantes y con un viaje un tanto complicado, saliendo de madrugada para bajarnos del autobús y jugar. Sabíamos de la importancia de hacer un buen papel hoy para llevarnos los 2 puntos y seguir pensando en la zona alta. Conseguimos hacer un partido serio e intenso que nos dio la victoria. Esta semana nos espera mucho trabajo, ya que el sábado que viene recibimos a uno de los "cocos" de la categoría y tendremos que estar al 100% durante 60 minutos si queremos conseguir los 2 puntos. Itea Córdoba viene de ganar los dos primeros partidos con solvencia y tenemos que sacar nuestra mejor versión si queremos vencerlas".



Y es que este próximo sábado día 2 de octubre, a partir de las 19:00h, BM. Roquetas Bahía de Almería recibe en el pabellón Máximo Cuervo al Itea Córdoba, descendido la temporada pasada de Liga Iberdrola, y que ha preparado un equipo para retornar a la máxima categoría. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.