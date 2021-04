Almería Profesionales del Hospital de Poniente amplían su formación para en situaciones de emergencia miércoles 21 de abril de 2021 , 17:33h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia En colaboración con el Consorcio de Bomberos del Poniente, se están llevando a cabo jornadas dirigidas a los Equipos de Segunda Intervención



Más de una treintena de profesionales del Hospital de Poniente están participando a lo largo de este mes de abril en las Jornadas de Formación para los Equipos de Segunda Intervención, organizadas con la colaboración del Consorcio de Bomberos del Poniente. El objetivo de estas sesiones es reforzar la capacitación de quienes han de intervenir en caso de que se produzca una situación de emergencia en las instalaciones hospitalarias, con especial atención a la actuación ante un incendio.



Las jornadas se están realizando las instalaciones del Consorcio de Bomberos del Poniente, en el Polígono Industrial La Redonda, de El Ejido. Están previstas tres sesiones, en las que se formarán a grupos de entre diez y doce personas, que desarrollan su labor principalmente en las áreas de Seguridad, Mantenimiento e Infraestructuras, así como en el Servicio de Prevención del Hospital de Poniente.



Cada jornada incluye una primera parte de carácter teórico, impartida por la responsable en funciones del Servicio de Prevención del Hospital de Poniente, Reyes Álvarez-Ossorio, el responsable del Servicio de Infraestructuras del centro, Francisco Javier Vizcaíno y el responsable de Formación y Prevención de Riesgos Laborales del Consorcio de Bomberos, Ángel Benavides.



En ese bloque teórico se abordan aspectos como los medios materiales para la protección ante un incendio existentes en el hospital, la sectorización del centro frente a un posible fuego, la cadena de mando y el flujograma general de actuaciones ante una situación de emergencia y el plan de evacuación del hospital.



La segunda parte del curso, de carácter práctico, es impartida en cada sesión por profesionales del Consorcio de Bomberos del Poniente, y se centra en explicar a los participantes cómo se ha de actuar ante un incendio y en el uso correcto de los equipos de extinción con los que cuenta el hospital.



Esta actividad se enmarca dentro de la actualización del Manual de Autoprotección del Hospital de Poniente, que persigue reforzar la capacidad del centro para hacer frente a situaciones de emergencia que puedan producirse dentro de las propias instalaciones; así como la colaboración con los agentes externos que intervienen en estas circunstancias, como es el caso del Consorcio de Bomberos del Poniente.



El objetivo de esta formación es dar respuesta a las necesidades recogidas en el Manual, en el que se incluye la necesidad de contar con equipos de segunda intervención capacitados para atender una situación de emergencia.



El Hospital de Poniente y el Consorcio de Bomberos vienen reforzando su colaboración en los últimos meses y junto a estas sesiones formativas, se está trabajando en el desarrollo de otras actividades conjuntas, como la instrucción en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) Básica, de los agentes del Consorcio, que llevarán a cabo próximamente profesionales especializados del Hospital de Poniente. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.