Profesor Enrique de Amo Artero, fe católica y acción política

En los últimos nombramientos, el Obispo de Almería ha encargado potenciar la acción evangelizadora a nivel universitario al profesor D. Enrique de Amo Artero. A los resentidos de todos conocidos, les ha faltado tiempo para atacar otra vez -desde las cloacas de las redes- al Obispo Diocesano, porque la persona designada participa en un partido de la llamada izquierda política. Hemos de considerar que los partidos son instrumentos para la acción política, necesaria, donde los católicos han de participar para el bien común. La Iglesia en vez de buscar un partido cristiano, anima a la participación de los cristianos en los partidos, sabiendo que los partidos tienen ideologías que no coinciden con la cosmovisión cristiana. Desde esos presupuestos, el Magisterio de la Iglesia admite en los fieles el pluralismo de compromisos, mientras esa implicación sea compatible con la fe. En ese sentido, el nombramiento del profesor Enrique de Amo es coherente con la doctrina católica. El reto actual es que los católicos en política sean testigos, en cada partido. De hecho, en las parroquias y asociaciones religiosas conviven con naturalidad fieles de diversas opciones políticas. Ahora bien, sería negar la Redención no aceptarse, ni quererse, descalificar la opción del otro, excluirse y combatirse los católicos con diferente opción política. Enrique de Amo se formó en la JEC, profesa el catolicismo, no lo oculta -como otros-, es un hombre íntegro, aunque no se compartan sus opciones y sus criterios. No he seguido en detalle los servicios de Enrique de Amo, pero lo que conozco y leo me parece fiable. Y tiene muy buena sombra. Nuestro Obispo tendrá más y mejor información, cuando le da una hermosa y seria responsabilidad oficial. Que añado a mis intenciones en la oración. Deseo a Enrique de Amo que, en esa tarea misionera, de adecuada razón de nuestra esperanza.

Francisco J. Escámez Mañas
Archivero Capitular