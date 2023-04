Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Provincia Ampliar 300 niños aprenden educación vial en Vícar de la forma más divertida miércoles 12 de abril de 2023 , 12:03h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Las Guarder�as se acercanal parquei Infantil de Trafico El programa de Educación Vial de Vícar está en su decimosexta edición y se enfoca en la población escolar. Actualmente, se están impartiendo clases a los niños más pequeños de las siete guarderías del municipio, tanto públicas como privadas. Cerca de 300 niños pertenecientes a los centros de educación infantil Los Geranios, Los Jazmines, Los Rosales, Las Azucenas, Emi, El Principito, Sonrisas y Pequeños Sabios asistirán al Parque Infantil de Tráfico para aprender sobre movilidad urbana. Estas sesiones incluyen actividades lúdico-pedagógicas en las que los padres acompañan a sus hijos y se extenderán hasta el 28 de abril. El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, ha participado en la primera sesión de un proyecto educativo innovador que busca introducir la educación vial desde la infancia. Este proyecto tiene como objetivo fomentar actitudes de conciencia ciudadana y desarrollar hábitos y valores positivos en los niños con respecto a la seguridad vial. Según Bonilla, este espacio lúdico-formativo ofrece una educación cívica integral y es uno de los tres homologados por la Dirección General de Tráfico, junto a los de Elche y Ávila. Cada sesión programada en el Parque Infantil de Tráfico dura casi tres horas e incluye prácticas en el circuito del parque y en las aulas del Centro de Educación Vial. Durante su estancia, los niños participan en actividades que les ayudan a comprender cómo comportarse como peatones y pasajeros en las vías públicas. Los padres también participan en este proyecto educativo para apoyar a sus hijos. Se lleva a cabo una actividad lúdico-pedagógica con el objetivo de inculcar valores y hábitos positivos en los niños para su futuro. Esta actividad incluye un desayuno compartido, la proyección de videos educativos sobre seguridad vial y una charla para los padres o tutores. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

