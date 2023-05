Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Proyecto Mathics planifica en la UAL su último año

miércoles 17 de mayo de 2023 , 17:00h

Entre el pasado lunes y este jueves el campus almeriense ha acogido una importante reunión del consorcio del Proyecto Erasmus+ CBHE ‘MathICs: Fortalecimiento del uso de las TICs en la enseñanza de las Matemáticas en Marruecos’. Está liderado por la Universidad de Almería y del mismo forman parte otras nueve instituciones de educación superior de Europa y del país norteafricano, más una empresa privada almeriense, Synapstic SL. Los representantes de todas las partes se han dado cita para planificar el último año del proyecto, que consta de tres, y para ratificar la buena marcha que se ha tenido hasta el momento. Cuenta con un presupuesto que ronda el millón de euros.

Su título original es ‘Strengthening the use ICTs in Mathematics Education in Morocco’ y se encuentra precisamente dentro de la Acción de Fortalecimiento de las Capacidades en el campo de la Educación Superior que contempla el conocido Programa Europeo. Las instituciones académicas participantes junto a la UAL son la École Centrale de Nantes, Francia, y la Universidad de Lisboa, Portugal, en cuanto a Europa, y la Université Mohammed V, de Rabat, la Université Cadi Ayyad, de Marrakech, la Université Ibn Tofail, de Kenitra, la Université Sultan Moulay Slimane, de Beni Mellal, la École Nationale Superieure des Mines, de Rabat, además de la Académie Internationale Mohammed VI de l'Aviation Civile, de Casablanca, en relación a las marroquíes.

El coordinador es Luis Oyonarte, del Área de Álgebra dentro del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Almería, quien se ha mostrado muy satisfecho tanto de la reunión en el campus como de la marcha de un proyecto muy bien acogido: “Por ejemplo, en el programa de formación se esperaba que participaran 70 personas en total, la Unión Europea nos pidió que hiciéramos un pequeño esfuerzo y duplicamos cursos con el mismo presupuesto, llegando a más del doble”. De hecho, “la introducción de las TIC en la formación de las Matemáticas era una prioridad de Marruecos, y cuando se presentó el proyecto, en el primer viaje al país, se me requirió desde el ministerio para explicárselo al secretario general de Universidades”, ha desvelado Oyonarte.

Muy importante es que “se ha desarrollado el programa de formación de tal manera que la última parte la están impartiendo quienes la recibieron en primera instancia”. El sentido es el de consolidar: “Damos los primeros cursos, pero la aplicación definitiva es la de ellos, puesto que están dirigiéndose a los siguientes alumnos y eso supone la sustentabilidad del resultado del proyecto en largo plazo, en el futuro, yendo mucho más allá de la finalización del mismo”. Por lo tanto, “está teniendo un impacto bastante grande”, por lo que la única valoración posible es la una total satisfacción. Luis Oyonorte ha recordado que los dos “pilares son la compra de material para el desarrollo de clases on-line y grabación de contenido digital, una parte que ya está casi terminada, y la otra es la creación de un programa de formación completo, también casi terminada”.

El punto actual es el de difusión, que comenzó hace dos semanas y cuyo desarrollo se ha planificado en la reunión de la UAL. Y es que es un aspecto este de gran importancia, “está siendo un éxito”, porque el proyecto tiene el objetivo principal de la introducción de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones en la enseñanza de las Matemáticas en Marruecos, subrayándose que ha entrado en su tercer año de andadura obteniendo hasta el momento resultados muy positivos. La fase de la formación antes referida, la inicial, ha sido presencial y se ha realizado en las distintas sedes de las universidades participantes, en España, Portugal, Francia y Marruecos, con un total de 160 profesores y estudiantes marroquíes de doctorado más 20 técnicos recibiéndola.

Durante este último año de proyecto, los profesores que fueron formados se encuentran ya realizando un módulo para la aplicación práctica de lo aprendido, y simultáneamente, tal y como ha apuntado Oyonarte, el consorcio se encuentra inmerso en una amplia campaña de actividades de diseminación y comunicación en Marruecos con la que se pretende llegar tanto al sector de la Educación Superior como al de la Educación Secundaria. Para ello, se ha puesto en marcha la ‘Caravana MathICs’, que está visitando centros educativos repartidos por todo el país y que ha tenido una gran acogida, superando todas las expectativas de participación. Antes del colofón científico de la reunión en la UAL, se ha realizado una foto de familia que da testimonio de la buena sintonía de trabajo y colaboración. Toda la información de MathICs se encuentra en su propia web, https://www2.ual.es/MathICs/, en la que se relata los avances realizados desde la kick off meeting hasta llegar a la cita almeriense.