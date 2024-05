Opinión Ampliar (Foto: malasombra) Proyecto Vivero, una oportunidad al talento Lorena Nieto Más artículos de este autor Por sábado 04 de mayo de 2024 , 11:45h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Generar oportunidades y fomentar el talento local no solo contribuye significativamente al desarrollo de las comunidades, sino que crea sinergias y un orgulloso sentimiento de pertenencia. Con este propósito, esta semana hemos dado a conocer una iniciativa cultural que organiza la productora almeriense ‘Crash Music’ y que cuenta con la firme y decidida colaboración del Ayuntamiento de Almería, tanto desde el Área de Cultura como la de Empleo, Comercio, Juventud y Emprendimiento, a la que hemos denominado Proyecto Vivero. Proyecto Vivero es un programa de crecimiento de jóvenes talentos de la música en Almería. Cuando apoyamos a nuestros músicos locales, estamos contribuyendo al desarrollo económico de nuestra ciudad y provincia, generando empleo y oportunidades para otros artistas, técnicos y profesionales de la industria musical. Muchos artistas y bandas locales están en las primeras etapas de sus carreras y necesitan apoyo para crecer y evolucionar. Se crea así una plataforma estable que nace con el objetivo de promover oportunidades, que ayude a ganar experiencia y construir una base de seguidores, al tiempo que puede ayudar a inspirar y conectar a las personas a través de distintas disciplinas. En el caso de los solistas es necesario contar entre 16 y 35 años y haber nacido, residir, estudiar durante el curso 2023-24 o trabajar en la provincia. En el caso de los grupos deben cumplirlo la mitad de sus componentes. La inscripción se puede realizar hasta el 20 de mayo en http://proyectovivero.es/. Como premio, la actuación en Cooltural Fest Music For All 2024 y otras tres actuaciones en salas de Andalucía y otros eventos con gastos pagados por la organización. Pero, además, participar en Proyecto Vivero incluye una importante apuesta por la profesionalización y la formación. Los inscritos tendrán actividades específicas con un programa de mentoría y charlas de profesionales de distintos ámbitos que se desarrollarán en los meses de mayo y junio. La colaboración con organizaciones que ayudan a proporcionar oportunidades laborales es un camino de ida y vuelta en el que todos y todas ganamos. Por eso, quiero agradecer a Crash Music su predisposición. Porque al talento siempre hay que darle una oportunidad. Lorena Nieto Concejala de Empleo, Comercio, Juventud y Emprendimiento 3 artículos Todos los firmantes