Opinión Proyectos para un nuevo frente litoral Ana Martínez Labella Más artículos de este autor Por sábado 05 de marzo de 2022 , 10:02h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Durante muchos años el crecimiento de Almería se ha hecho de espaldas al mar, sin ser capaces de solucionar esa falta de diálogo entre la ciudad y ese medio que encierra las claves de su origen urbano y de su pujanza naval, pesquera y comercial. El nuevo modelo económico y la revalorización de conceptos como el paisaje costero o la calidad de vida urbana nos llevan a reconsiderar, desde un planto estratégico, nuestra relación con el frente marítimo. Como parte de ese anhelo y ese proyecto global de una ciudad abierta plenamente al mar hemos presentado esta semana el Plan Integral Frente Litoral ‘A MAR ABIERTO’. Se tratra de una estrategia que persigue seguir mejorando nuestro frente litoral, englobando bajo este nombre un total de siete propuestas de actuación. Todas ellas suponen una inversión global superior a los 10,6 millones de euros. La mejora de infraestructuras viarias y urbanas en torno a la Avenida Cabo de Gata a su paso por El Zapillo; la conservación, cuidado medioambiental y eficiencia energética, con la renovación de casi 800 puntos de luz a lo largo de la línea de costa; la recuperación y puesta en valor del edificio de La Marina; la prolongación del Paseo Marítimo; la adecuación paisajística y medioambiental del delta del río Andarax; la mejora de la movilidad y accesibilidad al Paseo Marítimo, y su conexión con el de Ribera responden al objetivo de mejorar Almería en todos los ámbitos y la calidad de vida de los almerienses. Todos los proyectos se van a convertir en realidad en un plazo cierto. El único sobre el que albergamos dudas razonables es aquel en el que el Ayuntamiento tiene poco que hacer, salvo reivindicar, en aras del interés general de la ciudad, el cumplimiento del compromiso del Gobierno de España de culminar la unión de los dos paseos marítimos a través de un puente que sortee el Andarax. Pero, como en tantos otros temas, no hay noticias al respecto. Toda este esfuerzo que está haciendo y va a hacer la ciudad por mejorar el frente litoral carece de sentido si no somos capaces de conectar con el Paseo de Ribera y llegar hasta la Universidad. Y mientras el silencio sea la respuesta, seguiremos alzando la voz. Ana Martínez Labella Concejala del PP del Ayuntamiento de Almería 66 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)