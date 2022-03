Sucesos La Policía Nacional salva a un perro al que se le enganchó la boca en una puerta sábado 05 de marzo de 2022 , 10:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los agentes tuvieron que descolgar la puerta para facilitar la liberación del animal

Agentes de la Policía Nacional en Almería han rescatado a un perro que se había quedado colgado por la boca, de una maneta de una puerta. Varios vecinos de un inmueble de la calle Jaúl daban aviso a través del número de emergencias 091, acerca de un animal que estaba en el interior de una vivienda, el cuál llevaba varias horas mostrando un ladrido continuo y con tono lastimoso. La Policía Nacional logró contactar con el dueño del perro, el cual se encontraba fuera de la vivienda, para que procediera a facilitar la entrada de los agentes al domicilio. Una vez dentro, éstos pudieron comprobar cómo el can estaba enganchado por la boca de la maneta de una puerta, no pudiendo soltarse por sí mismo. Tras valorar las diferentes posibilidades, los agentes decidieron entonces descolgar la puerta y colocarla en el suelo, posibilitando que el animal se liberase de su tortura. El perro y su dueño fueron trasladados en un vehículo policial hasta el Hospital veterinario, para ser sometido a un reconocimiento médico. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

