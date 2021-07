Capital Ampliar PSOE y Podemos votan en contra de pedir al Gobierno que baje la luz viernes 02 de julio de 2021 , 17:39h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Entre las mociones que se han aprobado en el Ayuntamiento de Almería, en su caso con el voto en contra de PSOE y Podemos, estan las promovidas por Ciudadanos y Grupo Municipal Popular exigiendo al Gobierno la bajada de la factura de la luz. Los proponentes de la moción han afeado a los grupos municipales de Podemos y Socialista “que no se pongan tampoco en esta cuestión del lado de los almerienses”, reclamando entre otras medidas para abaratar la factura de la luz una rebaja en el tipo de gravamen del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica del 7% al 0% o la reducción de costes regulatorios, haciendo que la deuda del sistema eléctrico sea financiada íntegramente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

