Capital El Ayuntamiento recogió una piscina olímpica de vertidos incontrolados en 2020 viernes 02 de julio de 2021 , 17:54h Por unanimidad se ha aprobado la moción del grupo municipal Vox sobre la retirada, limpieza, vigilancia, control y sanción para los vertidos sobre el cauce del río Andarax. En este punto, la concejala de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, ha explicado que "la limpieza de la vía pública es un reto en cualquier ayuntamiento. En el nuestro lo asumimos con mucha voluntad de trabajo. Fiscalizamos, analizamos, sancionamos si debemos hacerlo y en definitiva estamos muy encima del servicio para asegurar que se ejecuta lo que se contrata", valorando en quince millones de euros el presupuesto anual que el consistorio dedica a esta tarea. Coincidiendo todos los grupos en la necesidad de una mayor "concienciación" que evite comportamientos incívicos, que motivan la acumulación de residuos, como es el caso del cauce del río Andarax, Cobos ha defendido la planificación que en materia de limpieza se realiza a lo largo de todo el término municipal, incluyendo la limpieza de vertidos incontrolados. "El año 2020 recogimos, sólo en este tipo de limpiezas de vertidos incontrolados un total de 2.638.680 kg., cantidad suficiente como para llenar una piscina olímpica, y en lo que llevamos de año la cifra es de 1.467.500 kg", ha expuesto Cobos, reiterando que, además de en limpieza, el Ayuntamiento seguirá invirtiendo "esfuerzo y dinero en una mayor concienciación por parte de la población en cuidad de nuestro entorno". Por otro lado, significar que de forma mayoritaria se han aprobado también las mociones relativas a la recuperación de los actos tradicionales en la celebración del Día del Pendón y la adhesión del Ayuntamiento de Almería al proyecto 'Viopet', programa que acoge, de forma temporal, a los animales de las mujeres que son víctimas de violencia machista, actuación que de manera transversal se viene ya prestando desde las áreas de Familia y Sostenibilidad Ambiental, a través de la labor que realiza el Centro Zoosanitario, como ha recordado la concejala de Familia, Igualdad de Oportunidades y Participación Ciudadana, Paola Laynez

