Sociedad Ampliar Qué diferencia a refugiados y migrantes Escucha la noticia ¿Sabes cuántas personas refugiadas hay en todo el mundo? ¿Sabes cuantas han tenido que huir de su tierra por culpa de guerras civiles e invasiones, para evitar el exterminio organizado, o sencillamente porque se mueren de hambre por culpa del cambio climático? ¿Sabes cuáles son sus derechos? Los derechos de una persona refugiada son como mínimo los que aparecen en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entre los que está la vida, la libertad, la opinión, la igualdad, la no discriminación, el derecho a la seguridad, a la protección de la ley… parecen cosas obvias, pero el día a día de un refugiado es la privación de casi todos ellos. Por eso en 2021 son más de 70 años de trabajo los que avalan a ACNUR, que es la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, y 70 justos los que se han cumplido desde que el 28 de julio de se aprobó y abrió a las firmas la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Cualquiera que abandona su país tiene derechos gracias a convenciones internacionales, pero en el caso de los refugiados hay una atención especial, porque su característica esencial, lo que les diferencia de otros colectivos, es que ellos no pueden regresar a su país, a veces porque éste ha dejado de existir al ser objeto de una invasión, o no hay gobierno reconocido, o porque pueden ser víctimas de una limpieza étnica, religiosa, política. La importante distinción entre refugiados y migrantes fue reconocida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes. ¿Quiénes son refugiados? Los refugiados son inmigrantes, ya que éstos, si nos atenemos a la definición más académica, serían quienes se desplazan para trabajar, independientemente de si luego encuentran o no empleo, o de si lo hacen cruzando fronteras de modo regular o irregular. Se entienden que estas personas pueden regresar a su país de origen cuando lo deseen, y ahí están las dos principales diferencias con los refugiados, porque éstos abandonan su patria forzados por un temor fundado de persecución, conflicto, violencia u otras circunstancias que hayan perturbado seriamente el orden público y que, como resultado, requieren protección internacional, y entre estas situaciones está la trata de mujeres y de menores. La otra diferencia es que, mientras eso no cambie, no podrán regresar, quedando muchas veces en tierra de nadie, abandonados en desiertos, estepas, bosques, zonas fronterizas… y ahí es donde acude ACNUR, a procurar el cumplimiento de los Derechos Humanos más básicos. ¿Cuántos refugiados hay en el mundo? Si nos atenemos a cifras oficiales, en 2020 se alcanzó un récord histórico con 82,4 millones de personas desplazadas según ACNUR, que tiene como misión atenderles allá donde se encuentren. Esta organización no gubernamental acoge bajo su mandato a 20,7 millones de refugiados, o lo que es lo mismo a la cuarta parte del total de las que hay en todo el planeta, y lo hacen destinando a ello el 91,4 % de sus recursos económicos. En el caso de España, solo el 2% de su fondos se dedican a la parte administrativa, el 16% a captar asociados y hacer campañas de sensibilización, y el resto, a proyectos ACNUR-UNHCR. Zonas críticas En la actualidad hay dos focos especialmente críticos, siendo uno la zona del Sahel, que afecta a más de cuatro millones de personas repartidas entre media docena de países situados en la zona media del continente africano, un avispero de enfrentamientos armados de índole política, económica, religiosa y étnica, pero también de hambrunas por la desertificación del terreno. Medio millón de personas están refugiadas. Casi 100.000 personas tienen esa misma consideración en el entorno de Afganistán, de un total que supera los dos millones, y que también implica a territorios cuya inestabilidad es similar a la anterior. Se trata de Irán, Irak o Pakistán entre otros. En total hay 143 países en los que ACNUR asiste a refugiados y vela por que se haga justicia con sus derechos. Valora esta noticia 0 ( 0 votos)