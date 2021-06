Sociedad ¿Qué es el CBD? Escucha la noticia En los últimos años se ha popularizado el uso del CBD, uno de los grandes derivados de la planta del cannabis y uno de los que más beneficios brinda a nuestra salud. Así, el CBD presenta numerosos usos, siendo además más aceptado por ser un compuesto natural no psicotrópico o psicoactivo y mejorar mucho la calidad de vida de los pacientes al aliviar el dolor, la inflamación y la depresión, entre otras afecciones. Su popularización ha impulsado su uso en numerosos complementos y suplementos alimenticios, además de cosméticos. Si te interesa el CBD, en esta sección puedes encontrar productos como cogollos para su cultivo, además de derivados como cremas o aceites. Pero antes, ¿quieres saber qué es el CBD? ¡Te lo contamos! Descubre qué es el CBD

El CBD o cannabidiol es el principal componente del cannabis, extrayéndose de la flor resinosa. Un compuesto natural no psicoactivo y con muchos usos terapéuticos. Los cannabinoides son exclusivos de la planta del cannabis, siendo el CBD, uno de los más de 100 que posee.

El CBD no debe confundirse con el THC porque no son lo mismo. Una de las principales diferencias es que el CBD carece de efectos psicoactivos, mientras el THC, sí que los tiene. El THC y el CBD son cannabinoide y ambos presentan un gran valor terapéutico, siendo especialmente notable si se combinan ambos para potenciar sus propiedades.

que se han constatado hasta el momento, se destacan: Propiedades antiinflamatorias

Propiedades ansiolíticas

Propiedades analgésicas

Propiedades anticonvulsionantes

Propiedades antipsicóticas

Propiedades antumorales y neuroprotectoras. Unas propiedades que permiten su uso para paliar dolores crónicos , así como los provocados por las enfermedades inflamatorias autoinmunes, la fibromialgia, los de la quimioterapia, además de suavizar estados de estrés, depresión y ansiedad , trastornos neurológicos y enfermedades neuropsiquiátricas.

¿Qué productos derivados del CBD podemos adquirir? Entre los principales productos derivados del cannabis con CBD que se comercializan en la actualidad se destacan los aceites, las cremas, los suplementos y los alimentos. Los aceites son unos de los más populares al aportar bienestar y estar elaborados con plantas de calidad.

Los efectos son rápidos, unos 40 minutos tras ingerirlo, durando su efecto varias horas, siendo más inmediatos si se consume poniendo unas gotas debajo de la lengua, aunque su efecto dura menos tiempo que los tomados por vía oral. Los aceites de CB pueden consumirse en cápsulas, cápsulas en gel, en gotas por vía sublingual o en aerosol.

Por lo que respecta a los suplementos de CBD , estos se comercializan en cápsulas, pastillas, tinturas o cápsulas de gel, mientras las cremas se venden en formato bálsamo, pomadas, lociones o ungüentos preparados para uso tópico. Un formato ideal para paliar los dolores, las inflamaciones y las afecciones dermatológicas.

, estos se comercializan en cápsulas, pastillas, tinturas o cápsulas de gel, mientras las se venden en formato bálsamo, pomadas, lociones o ungüentos preparados para uso tópico. Un formato ideal para paliar los dolores, las inflamaciones y las afecciones dermatológicas. Por último, los alimentos y bebidas con CBD se comercializan como aperitivos, mantequillas, tés y jugos.