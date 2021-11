Economía Ampliar Qué es la cloud mining (minería en la nube) y cómo funciona viernes 19 de noviembre de 2021 , 12:52h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Desde que el precio del Bitcoin está subiendo mucho, cada vez más gente de todo el mundo se une a la comunidad global de la criptodivisa. La minería de criptomonedas es una de las mejores formas de ganar dinero en esta industria. Y la cloud mining es la forma más fácil de crear ingresos pasivos. Veamos por qué. No es un gran secreto que la minería de monedas rentables (como BTC y ETH) es un negocio extremadamente caro ya que tienes que comprar y mantener hardware de alta gama. El otro problema es que los costes de electricidad son altísimos y están fuera del alcance de la mayoría de los usuarios. Esta es la razón por la que los mejores sitios de cloud mining se han vuelto más y más populares, ya que traen a los inversores de criptomonedas la oportunidad de ganar Bitcoins y altcoins mientras que la compra de una fracción de los costos totales. ¿Qué es la cloud mining en pocas palabras? En la industria de la criptomoneda, la cloud mining es un tipo de acuerdo comercial en el que una gran empresa posee y mantiene los equipos de minería, mientras que los clientes alquilan la energía de hash generada por ellos. Para decirlo de otra manera, una empresa de alojamiento es propietaria de las máquinas de minería de criptomonedas y ejecuta el hardware en una instalación profesional por sí misma. Este esquema tiene claramente muchos beneficios. - Usted puede empezar a ganar criptodivisas sin ningún conocimiento técnico. - No tiene que comprar un hardware caro, así como el software relacionado con la minería. - Cualquier entusiasta de las criptomonedas puede unirse a la cloud mining con una cantidad de entrada realmente baja. - Usted no tiene que instalar torres de refrigeración y ventiladores para mantener estas máquinas de altos recursos en funcionamiento. - La ventaja adicional de la cloud mining es el hecho de que es bastante fácil de empezar. Incluso si usted es un primerizo. Tenga en cuenta que hay dos modelos diferentes de servicios de cloud mining. El primero es la llamada minería alojada que en realidad no es demasiado fácil para los principiantes. El segundo modelo es el alquiler de potencia de hash que ofrece a los usuarios la oportunidad de hacer Bitcoins con cero habilidades en el negocio de la criptomoneda. Todo lo que tienes que hacer es elegir un sitio web de cloud mining de confianza, registrarse y comprar un contrato. Las mejores plataformas de cloud mining ofrecen a los clientes pagos diarios. Usted puede utilizar la herramienta de la calculadora de cloud mining para calcular su ingreso pasivo estimado antes de comprar el contrato. ¿Sigue siendo rentable hoy en día? Los equipos de minería de última generación lo hacen rentable, y el tiempo de recuperación de este tipo de ingresos pasivos es de unos 6-12 meses (dependiendo del plan de Bitcoin elegido). Tenga en cuenta que la rentabilidad también depende del precio del Bitcoin. La mayoría de los sitios web de cloud mining ofrecen a los clientes empezar a minar criptodivisas con una pequeña cantidad (200-300 dólares o algo por el estilo). ¿Es segura la cloud mining? El mayor problema de la cloud mining son los estafadores que no poseen instalaciones y hardware de minería. Como este campo no está suficientemente regulado hasta ahora, puedes encontrar toneladas de proveedores de hash que resultan ser una estafa. Así que es mejor que preste toda su atención mientras elige un proveedor y un plan de cloud mining. Recuerda que puedes encontrar sitios web de cloud mining fiables y de buena reputación leyendo las opiniones de los expertos en fuentes relacionadas con la criptomoneda. Además, tómese un tiempo para leer las opiniones de los usuarios. Con un proveedor de cloud mining de fiar, puede crear un ingreso pasivo en cryptocurrency con riesgos financieros mínimos. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

