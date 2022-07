PORTADA Economía Capital Almería Diputación Sucesos Deportes Entrevistas Opinión Provincia Agenda ANDALUCÍA ESPAÑA Sociedad Salud Universidad Televisión Pasatiempos Hemeroteca Sociedad Ampliar ¿Qué es la Luna Crypto? Escucha la noticia La criptomoneda Terra, mejor conocida como (LUNA) fue un proyecto de blockchain que pretendía generar un ecosistema centrado en generar aplicaciones DeFi que desarrollaran a través de una blockchain veloz y funcional stablecoins ancladas esencialmente a monedas fiat a nivel global. En un corto periodo de tiempo el ecosistema de las stablecoins tuvo un gran auge, tal es el caso de la crypto Luna que fue claramente el mejor ejemplo de todo esto. Así pudimos ver un gran aumento en las compras de la criptomoneda en exchanges como KuCoin. El proyecto Terra nació con el único objetivo de generar una red blockchain que desplegaran aplicaciones DeFi que utilizaran las stablecoins, entre ellas el token LUNA. La principal idea de Terra era la de usar la criptomoneda LUNA como una especie de generador algorítmico de stablecoins para así provocar que esta cripto fuera un token que gobernara las transacciones en el ecosistema, de esta forma Terra genero el framework perfecto para que otros pudieran usar y ejecutar sus propias aplicaciones, así como sistemas estables y seguros de pago internacionalmente, al menos por un tiempo. La criptomoneda LUNA ¿Qué usos tenía? Básicamente se trata del token nativo de la red Terra. Su principal uso era el de proteger la red de la mala administración de los recursos, todo ello a través del uso de este token como moneda de pago de comisiones por cada operación en el sistema. Básicamente se trataba de eliminar el spam. En segundo lugar, tenemos su perfecta aplicación para el staking, el cual era necesario para habilitar los nodos dentro del ecosistema. Todo ello debido a que Terra funciona por medio del protocolo Proof of stake mejor conocido por sus siglas (PoS). Cada validador tenía que hacer stake de una cantidad determinada de tokens para conseguir poder de voto y de esta manera generar bloques y validarlos. En tercer lugar, la LUNA crypto también se encargaba de colateralizar algorítmicamente stablecoins en su red blockchain, pues Terra cuenta con un mecanismo para colateralización de monedas fiat, el cual fue usado para monedas como TerraUSD (UST) y TerraKWR (KWRT) ¿Cuáles fueron las Fases del token LUNA? Para el caso de los stakers de la crypto LUNA, por tener un nodo que las validaba como por ser parte del protocolo DeFi, esta debía contar con varias fases. La primera de ellas era el desvinculado o unbonded, la cual hacía referencia a que los tokens podrían ser negociados de forma libre dentro del framework de Terra. La fase de vinculado o Bonded, en ella los tokens están en stake, básicamente congelados; no se podían movilizar. Desvinculando o Unbonding esta hacía referencia a que durante un periodo de 21 días los tokens que antes estaban en staking comenzaban a desvincularse, por tanto, no generaban ganancias y tampoco se podían mover, luego de que esta fase terminaba los tokens quedaban en Unbonded. ¿Qué le sucedió a la criptomoneda LUNA y UST? A inicios del año 2022, su fundador Do Kwon creo y anuncio la LUNA Foundation Guard, la cual era una organización que se encargaría de crear una reserva con la intención de mantener un equilibrio entre UST y el dólar. Esta fundación obtuvo una financiación de mil millones de dólares por medio de la venta de los tokens LUNA. El plan del fundador era disponer de la cantidad de diez mil millones de dólares en BTC para alcanzar la ansiada paridad del UST con el USD. Ya para marzo del 2022 la fundación comienza a comprar grandes cantidades de Bitcoin, dicha operación se prolongaría hasta abril y al alcanzar la suma de dos mil trescientos millones de dólares en bitcoin, estas compras ocasionan que el precio de LUNA aumente, alcanzando incluso el ATH de 119$ A la par que esto sucedía las UST eran depositadas por los usuarios en el protocolo DeFi anchor Protocol debido a los altos interés que ofrecía, pero a mediados de marzo deciden cambiar esto por medio de la propuesta 20, la cual reducía poco a poco los intereses cada que las reservas de UST caían. Para mediados de abril la mayor parte de los UST estaban depositados en Anchor protocol y este exceso de UST provoco la caída de los intereses, lo que disminuyo la confianza de los usuarios por el token LUNA quienes fueron retirándolo del anchor protocol masivamente, ya para la semana del 6 al 8 de mayo el precio de LUNA se desplomo. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) siguiente noticia noticia anterior Contacto Contacto

Hemeroteca

Índice temático Política de privacidad y cookies Aviso Legal Secciones Sucesos

Almería

Diputación

Capital

Economía

Provincia

Deportes

Opinión

ANDALUCÍA

ESPAÑA

Sociedad

Televisión

Entrevistas

Otras noticias

Agenda

Servicios

Salud

Nosotros

Pasatiempos