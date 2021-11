Economía Ampliar Qué es la minería en la nube martes 02 de noviembre de 2021 , 10:40h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La tecnología de minería en la nube se ha convertido rápidamente en uno de los negocios de criptomonedas más lucrativos del mundo. Los sitios de minería en la nube de confianza ofrecen a los usuarios la oportunidad de crear criptodivisas por sí mismos sin tener que comprar ningún equipo, etc. Averigüemos qué es la minería en la nube y qué beneficios se obtienen al utilizarla. Minería en la nube en pocas palabras La minería en la nube de criptomonedas es una tecnología que permite minar Bitcoin (así como algunas altcoins) a través de la nube. Utilizando las capacidades ubicadas en los Centros de Datos remotos, puedes ganar cripto fácilmente desde cualquier lugar del mundo. Todo el equipo para la minería en la nube pertenece al proveedor, una empresa que dirige y mantiene sus propios Centros de Datos. Qué es la potencia de hash Para empezar a minar criptodivisas los clientes alquilan la potencia de hash bajo ciertos contratos de minería en la nube. La potencia de hash en la tecnología de minería en la nube es una potencia de cálculo asociada a la criptodivisa minada. Generalmente, la potencia de hash (también conocida como tasa de hash) es la medida del rendimiento de un minero. También podemos describirlo como la velocidad de la máquina minera que crea la unidad de criptodivisa. Cuanto mayor sea la tasa de hash (más rápida), mayor será la recompensa de la minería en la nube. La unidad de medida de la potencia de hash es GH/s (Giga Hashes por segundo). Para los clientes, la minería en la nube suele ofrecer ciertos planes que difieren con sus tasas de potencia de hash, la rentabilidad, los precios por GH / s. La mayoría de las empresas ofrecen planes para principiantes, así como contratos profesionales con la mayor tasa de rendimiento. Dado que la minería en la nube es un tipo de servicio informático, la mayoría de los planes incluyen tasas de servicio. ¿Por qué la minería en la nube es la mejor opción? Mientras que la minería tradicional de criptomonedas es una cosa cara y realmente difícil de hacer, la minería en la nube es la opción "ligera" que trae a los usuarios un montón de ventajas. La mayoría de los equipos de minería están ubicados en regiones con una baja tasa de electricidad. Así que las empresas pueden ofrecer a los clientes precios razonables por GH/s. Además, los proveedores de minería en la nube tienen acceso a precios al por mayor tanto para el equipo como para el software. Gracias a la enorme capacidad de minería en la nube, los proveedores permiten a los usuarios alquilar toda la potencia de hash que necesiten. En general, esto hace que la tecnología de minería en la nube sea más rentable y razonable para todo inversor en criptografía que quiera obtener ingresos pasivos. Por lo tanto, el uso de las capacidades de las grandes empresas que son propietarias de equipos de minería en la nube es definitivamente la mejor opción para aquellos que quieren minar criptodivisas sin hardware de alto precio. Incluso si usted nunca trató con cripto, la tecnología de minería en la nube le permite hacer bitcoins sin conocimientos especiales. Usted no tiene que preocuparse por cualquier problema común, como la compra y el mantenimiento de los equipos, la creación de un sistema de refrigeración eficaz, pagando regularmente las facturas de electricidad de alto precio, y así sucesivamente. Además, no hay tiempo de inactividad del hardware, por lo que nunca se pierde el dinero. Como la minería en la nube es legal en la mayoría de los países de todo el mundo, usted puede hacer su ingreso de criptomoneda con cero riesgos legales. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

