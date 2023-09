Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía Ampliar (Foto: malasombra) ¿Qué está pasando en la economía sueca? Abraham Benzaquén x abenzquennoticiasdealmeriacom/10/1/10/28 https://www.noticiasdealmeria.com Por miércoles 06 de septiembre de 2023 , 11:12h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La economía sueca atraviesa un momento difícil, según se desprende de los últimos datos publicados por la Oficina de Estadística. El producto interior bruto (PIB) se contrajo un 1,5% en el segundo trimestre de 2023, la mayor caída desde el inicio de la pandemia. El motivo principal fue el descenso de las exportaciones, que se vieron afectadas por la debilidad de la demanda mundial y la apreciación de la corona sueca. El comercio a crédito entre empresas también se ha deteriorado, según el Barómetro de Prácticas de Pago elaborado por Crédito y Caución. Solo el 55% de las facturas se pagan en el plazo acordado, frente al 85% de hace un año. El 42% se cobra con retraso y el 3% resulta impagado. Los plazos de pago se han alargado hasta una media de 31 días, lo que supone un problema de liquidez para muchas empresas. Para hacer frente a esta situación, las empresas suecas han adoptado diversas medidas, como incrementar el tiempo y los recursos dedicados al cobro de facturas impagadas, reforzar sus procesos internos de control del crédito, buscar financiación externa, retrasar sus inversiones o retrasar el pago de sus propias facturas. Estas acciones pueden tener efectos negativos sobre la actividad económica y la cadena de suministro. Sin embargo, no todo son malas noticias para la economía sueca. A pesar del retroceso del segundo trimestre, el PIB aún crece un 0,7% respecto al mismo periodo del año anterior. Además, las expectativas de las empresas son positivas: el 49% prevé un aumento de su negocio y el 42% espera mejorar sus márgenes. El 35% confía en que las prácticas de pago de sus clientes mejoren, frente al 10% que teme un empeoramiento. Otro factor que puede favorecer la recuperación económica es la evolución de los precios. La inflación se ha disparado hasta el 9,3% en julio, la más alta desde 1990. Esto se debe al aumento de los costes de producción, almacenamiento y transporte, así como a la comparación con los bajos precios del año pasado. Sin embargo, esta situación puede estimular el consumo y la inversión, al anticipar las decisiones de compra ante la expectativa de mayores precios en el futuro. En definitiva, la economía sueca se enfrenta a un escenario complejo y lleno de incertidumbres. La evolución de la pandemia y sus efectos sobre la demanda interna y externa serán claves para determinar el rumbo de la actividad económica. También lo será la capacidad de adaptación y resiliencia de las empresas y los consumidores ante los cambios que se están produciendo en el entorno económico. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

