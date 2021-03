Sociedad ¿Qué nos depara el futuro? El tarot de da la respuesta Escucha la noticia A grandes rasgos todo el mundo sabe que el tarot sirve para conocer distintos aspectos de nuestro futuro mediante distintas tiradas con unas cartas. Lo que muchos desconocen aún es que ahora también es posible hacerlo online. Como hay distintas opciones disponibles en internet, vamos a centrarnos en la que más confianza genera por ser la preferida de los internautas, y es el tarot interactivo de Tarcano, con el que puedes conocer qué va a ser de tu vida en aquellas cuestiones que más te interesan, y de un modo sencillo y ameno. Vas a poder comprobar que la modernidad y la tecnología no están reñidas con la sabiduría tradicional, y que los arcanos siguen funcionando, porque si su magia consistía en los inicios de los juegos de cartas, en que con ellos se les podía dar la vuelta a una partida, y por lo tanto al destino, ahora también mantienen esa fuerza, y consultar el tarot nos permite actuar en consecuencia adoptando las decisiones más correctas, anticipándonos a lo que va a suceder. De esta manera, si pruebas, observarás que se sigue el procedimiento tradicional. Ante ti están las cartas, y pides una tirada. Tendrás las 22 cartas ante ti para que selecciones diez en una tirada en cruz celta, una vez hecho, comenzará a ser leídas una a una, y no solo te explicarán la situación que te rodea, además, todas ellas añaden un consejo para que sepas por dónde debes moverte. Y siempre tienes la posibilidad de barajar de nuevo e iniciar otra sesión, e ir confirmando aquello que te preocupa. Esta es la forma más completa de conocer las respuestas a tus grandes preguntas, pero hay atajos que puedes utilizar y que en esa misma página web los tienes a tu disposición, porque tal vez te interese únicamente saber qué te depara el futuro en el terreno amoroso, o en el laboral, o en el económico, o la salud, por lo que hay una sección concreta a la que puedes acudir directamente y resolver tus dudas en cuestión de minutos. Por el contrario, para quienes deseen una experiencia más esotérica, más intensa, más original, existen hasta siete tipos más de tarot a los que llegas con la misma facilidad. Se trata del tarot lunar “el más sabio”, el gitano, el egipcio “el más antiguo”, el de las hadas, el de los ángeles, y el vikingo. En todos ellos solo necesitas elegir tres cartas de entre 27, y la primera representará algo relacionado con tu pasado, la segunda con tu presente, y la tercera con el futuro, y aunque en cada una de estas barajas las láminas son distintas –de ahí sus nombres específicos-, no te preocupes, porque todo es explicado con precisión para que lo entiendas sin problemas, y no te dejes guiar por lo que aparece a simple vista. Hemos dejado el tarot celta para el final porque siendo uno de los que también están disponibles, en el son 10 las cartas a escoger, y el número de las que hay disponibles son 22. Y la pregunta que cualquiera puede hacerse después de conocer tanta variedad de posibilidades, es cuál escoger, cuál es la más adecuada. Bueno, para eso no hay una norma concreta, es cuestión de ir probando hasta encontrar aquella con la que nos sentimos más identificados, porque probablemente es ella la que nos ha escogido a nosotros.