El Presupuesto que Almería necesita

domingo 14 de marzo de 2021 , 11:41h

Al presentar hace unos días el primer avance del Presupuesto del Ayuntamiento de Almería para 2021, mostré mi convencimiento de que las ideas políticas y las diferencias ideológicas no deberían ser este año una barrera o un elemento generador de diferencias entre los diferentes grupos políticos para su aprobación. Este Presupuesto, que es sin duda el más determinante que se va a debatir en los últimos años, no va a ser el Presupuesto del alcalde, del equipo de Gobierno o de su partido: va a ser el Presupuesto de Almería y los almerienses, porque está pensado para salvar vidas y conservar y promover empleos. Y estoy seguro de que esos objetivos son compartidos por Partido Popular, Partido Socialista, Vox, Ciudadanos, Podemos y el concejal no adscrito. Estoy seguro, por tanto, de que la oposición hará del estudio y aprobación de estas cuentas un ejercicio de responsabilidad, que ya les aseguro que encontrará como respuesta toda la receptividad y la capacidad de acuerdo de la que es capaz el quipo de Gobierno. Hace ya un año que pusimos en marcha nuestro Plan Reactiva 20 de ayudas directas y generosidad fiscal, y encaramos 2021 con una importante disminución de ingresos, consecuencia de las rebajas fiscales aprobadas para paliar los efectos de la crisis sanitaria, de la disminución de la recaudación asociada a esta crisis económica y también al hecho de que el Ayuntamiento siga a día de hoy esperando unos fondos estatales muchas veces prometidos y de los que, de momento, no ha llegado un solo euro. Pero tenemos una situación económica razonable gracias a que en los últimos años hemos mantenido una gestión económica seria, muy responsable y con gran capacidad de ahorro, y gracias al importante esfuerzo realizado por el Ayuntamiento en la captación de financiación externa. Una buena gestión que nos permite contar con un presupuesto más alto que en 2020 a pesar del desplome de los ingresos propios. Concretando cifras, el Presupuesto consolidado del Ayuntamiento de Almería para 2021, totaliza la cantidad de 204.679.597,9 euros, lo que supone un incremento de 2.228.184 euros respecto del presupuesto de 2020, es decir, de un 1,1 %. Y creo que hemos sido capaces de presentar un presupuesto expansivo, orientado a la salida efectiva de la crisis y en el que hemos incrementado los recursos destinados a políticas de empleo y atención social, dado que el objetivo final de este Presupuesto es la recuperación económica y social de Almería.