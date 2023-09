Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Mas NOTICIAS ¿Qué pasa con la indemnización por la reserva de hotel? Escucha la noticia Un vuelo retrasado o cancelado, frecuentemente presiona a los pasajeros a cambiar sus planes de viaje. Fundadamente, en caso de retraso o de cancelación de un vuelo de más de 4 horas que no es provocado por unas circunstancias extraordinarias, sino a un problema de la empresa encargada de ejecutar el vuelo, la empresa está obligada a pagar una indemnización. Más informaciones al respecto del tema en este artículo. Indemnización por vuelo cancelado En caso de que la empresa es la responsable de la perdida del avión y por la consecuencia tu reserva de hotel, podemos exigir indemnización por los problemas causados, siempre y cuando el motivo es válido. Así, en situación de cancelación de un vuelo por situaciones extraordinarias como meteorológicas o causas ordinarias (sin motivo) te posibiliten llegar a tu destino con menos de 2 horas de retraso. De modo que tenemos dos opciones: asumir las condiciones presentadas para venir a tu destino o solicitar el reembolso del dinero de costo de pasaje en un máximo de 7 días. Cuando se refiere a una cancelación por motivos ordinarios, como un paro laboral, fallos técnicos en el avión, la falta de tripulación o de fuerza mayor, además del reembolso, de hecho se puede exigir una indemnización. En este caso, si nos decidimos por la segunda elección porque la nueva hora o el día no quedan bien, tenemos derecho de exigir la indemnización por los daños producidos. Sin embargo, un importe varía según la distancia del trayecto. Una compensación económica se puede reducir a la mitad en la situación de que la empresa ofrezca al cliente un transporte alternativo que le deje en su destinación y la diferencia en la hora de llegada para el vuelo inicial sea inferior a 4 horas, según el tipo de vuelo. Indemnización por cancelación reserva hotel La indemnización por cancelación reserva hotel debe ser razonable. Esto incluye, por supuesto, el dinero gastado en transporte o en gastos de reservas de hotel, pero no puede abarcar el alcohol consumido en el aeropuerto o en el bar del hotel. Si el vuelo se cancela, la empresa aérea debe compensar los gastos. Por lo tanto, si nos encontramos con un vuelo cancelado y, como consecuencia, sufrimos unos gastos adicionales, hay que guardar todos los recibos para que después podamos recibir el reembolso. Es más, en ese caso cuando los gastos adicionales sean pequeños, el tribunal puede tomar la decisión que el pago de una indemnización por el vuelo cancelado es suficiente. En realidad, todo depende de las decisiones del tribunal nacional. Es una información de noticiasdealmeria.com:..