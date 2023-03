Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión (Foto: malasombra) ¿Qué pasa con Tik Tok? Lola Benavides x lolabenavidesnoticiasdealmeriacom/13/13/31 Por viernes 10 de marzo de 2023 , 18:26h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En un corto período de tiempo, TikTok, la popular red social ha experimentado un enorme crecimiento que le ha permitido situarse entre las aplicaciones más activas a nivel mundial con más de 1.000 millones de usuarios. "TikTok se ha convertido en una parte querida de la vida de personas de todo el mundo gracias a la creatividad y la autenticidad de nuestros creadores", aseguraba la propia compañía china en una nota de prensa en la que celebraba este récord interno. Sin embargo, desde el pasado mes de diciembre, la protección de datos y la seguridad de los usuarios de esta red social se han puesto sobre la mesa. El motivo principal: una posible fuga de información desde la compañía hacia el Gobierno de China que en algunos países miran con recelo. "De manera inquietante, TikTok recopila grandes cantidades de datos, muchos de los cuales no tienen una conexión legítima con el supuesto propósito de la aplicación de compartir vídeos. El uso de TikTok crea una vulnerabilidad inaceptable para las operaciones de infiltración chinas", aseguraba el gobernador de Alabama. Tras el anuncio de la Comisión Europea, que se suma así a Canadá y EEUU, la compañía ha salido en defensa de su política de privacidad, ha negado por completo la cesión de datos a terceros, concretamente a China, y ha puesto sobre la mesa la tensión a nivel mundial que se vive desde hace unos meses. "No hemos dado datos al Gobierno chino y nunca el Gobierno chino nos ha pedido datos. Si lo hace le vamos a decir que no. Respetamos lo que dicen las leyes y cumplimos con todas las normas de privacidad", ha asegurado el Lev Mannheimer, director de Relaciones Institucionales de Tiktok. "Entendemos que en el mundo ahora hay tensión geopolítica, pero somos una empresa y no nos gustaría estar en medio de esa tensión, que realmente creemos que no nos compete". En medio del debate sobre la protección de datos y la seguridad en línea, es importante que los usuarios de TikTok tomen medidas para proteger su privacidad. Esto incluye revisar y ajustar la configuración de privacidad de su cuenta, limitando la cantidad de información personal que comparten en la plataforma y evitando compartir información confidencial o sensible. También es importante ser consciente de las posibles amenazas en línea, como el phishing y el malware, y tomar medidas para protegerse contra ellas. En última instancia, los usuarios deben ser responsables de su propia seguridad en línea y estar informados sobre las políticas y prácticas de privacidad de cualquier plataforma que utilicen. A pesar del éxito y popularidad que ha tenido TikTok, es importante tener precaución al utilizar esta plataforma o cualquier otra red social para garantizar nuestra seguridad digital. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Lola Benavides Delegada en Sevilla de noticiasdealmeria.com Grado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid 47 artículos lolabenavidesnoticiasdealmeriacom/13/13/31 Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)